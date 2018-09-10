Çinli Öğretmenden Tuhaf Ödev: 1 Günde 100 Milyon Pirinç Say

Çin’in Guandong eyaletinde yer alan Foşan kentindeki bir ilkokuldaki matematik öğretmeni, öğrencilerine oldukça tuhaf bir ödev verdi. Ödevi duyan öğrenciler kara kara düşünürlerken, velileri konuyu sosyal medyaya taşıdılar.

Facebook ve Twitter gibi platformların yasak olduğu Çin’deki sosyal medya devi Webio üzerinde, viral olan bir matematik sorusunun aslında gerçekten küçük çocuklara yöneltildiği anlaşıldı. Foşan kentindeki bir ilkokulun matematik öğretmeni, çocuklardan 100 milyon pirinci 1 günde saymalarını istemişti. Hatta öğretmen, öğrencilerin saydıkları pirinçleri okula getirmelerini istemişti.

Çince’de #TekTekSay anlamına gelen bir etiketle viral olan soru, milyonlarca Çinlinin aklını karıştırdı. Söz konusu öğretmen hem tepkilerin hem de ilginin odak noktası oldu.

Kullanıcılardan çözüm önerisi olarak sunulan, belirli bir sayıdaki pirinci sayıp (örneğin 100 tane) tartma yöntemiyle sonuca ulaşmanız pek mümkün değil. Zira pirinç taneleri standart olmayan şeylerdir. Tıpkı bir ağacın dalındaki elma kadar birbirlerinden farklı olurlar. Bu nedenle 100 pirinç üzerinden yapacağınız işlem için, o yüz pirince özdeş 100 milyon pirinç gerekir. Kısaca söylemek gerekirse bu yöntem sizi çözüme ulaştırmıyor.

Çinliler arasında dönen sosyal medya tartışmasında, bu sorunun aslında pratik bir zeka sorusu olduğuna yönelik yorumlar üzerinde uzlaşıldı. Çünkü bir kullanıcının hesaplayıp aktardığı basit sonuca göre saniyede üç pirinç sayarsanız, 100 milyon rakamına ulaşmanız kesintisiz 1 yılınızı alıyor. Yani bu süre zarfında uyumak, dalmak, yemek yemek veya tuvalete gitmek yok. Ayrıca eğer 100 milyon pirinci okula götürmek isterseniz, 2 ton yük taşıma kapasiteli bir kamyona ihtiyacınız olabilir:

"Bir yıl 365 gün, bir gün 24 saat, bir saat 3 bin 600 saniye. Hepsini çarptığımızda 31 milyon 536 bin saniye yapıyor. Böylece yüz milyon pirinci saymayı bir yılda bitirebiliyoruz"

Peki siz 100 milyon pirinci olabildiğince kısa sürede saymak için ne yaparsınız?