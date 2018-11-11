Dota 2 Oyuncuları İçinIrkçı Söylemlere Valve'den Cevap Geldi

Valve: "Bunun bütün Dota topluluğuna gerçekten zarar verdiğini düşünüyoruz."

Valve; Dota 2'nin profesyonel oyuncularının ırkçı hakaretlerinin "tahrik edici ve zarar verici" kullanımını kınamış ve Dota 2 takımlarına, bu tür durumlarda oyunculara ağır cezalar vermeleri konusunda uyarmıştı. Filipin merkezli "compLexity Gaming" e-spor takımının oyuncusu "Andrei "skem" Ong" tarafından Çinli oyunculara yöneltilen ırkçı söylemler hakkında "compLexity Gaming" açıklamada bulundu.

"Bugün gerçekleştirilen #coLDota #DreamLeague karşılaşmasında oyuncularımızdan birinin uygunsuz bir söylemini fark ettik. CompLexity Gaming, hiçbir hoşgörüsüzlüğü göz ardı etmemekte ve buna istinaden oyuncuya, azami derecede cezayı vermiş bulunmakta."~CompLexity Gaming Resmi Twitter Hesabı.

İlerleyen günlerde bu sefer TNC Pro Team e-spor takımından Carlo “Kuku” Palad tarafından Çinli oyunculara ırkçı söylemlerde bulunulmasının ardından, Dota 2'nin Steam incelemeleri 7 ve 8 Kasım tarihlerinde, tabiri caizse bombardımana tutularak, 4.000'den fazla olumsuz yorum girdisine sahip oldu.

Cuma günü, Çinli profesyonel oyuncu ve teknik direktör Xu "BurNIng" Zhilei, Dota 2 Proje Lideri Erik Johnson'un olaylar hakkındaki söylemlerini içeren bir e-posta yayınladı. Reddit kullanıcısı WhoIsEarthshaker tarafından tercüme edilen e-posta alışverişinde Johnson, profesyonel oyuncuların söylemlerinin “çok saldırgan ve uygunsuz” olduğunu ve ırkçı yorumlar yapan profesyonel oyuncuların, takımları tarafından cezalandırılmadığı takdirde Valve'nin olaya el atacağını söyledi. Aynı zamanda Valve Dota 2 Proje Lideri Erik Johnson, Irkçı söylemlerde bulunan TNC Pro Team e-spor takımı oyuncusu Carlo “Kuku” Palad'ın söylemleriyle ilgili olarak TNC takımıyla bağlantı kuracağını söyledi.

Konuşmanın ilerleyen kısımlarında Xu Zhilei, Erik Johnson'dan; eğer ırkçı söylemlerin sahipleri, organizatörleri veyahut takımın kendisi oldukça tanınmış ve ünlü kişiler/isimler olsaydı, Valve'nin ırkçı söylemlere müdahale edeceğini veya bunun yerine sessiz mi kalacağını doğrulamasını istedi. Dota 2 Proje Lideri Johnson, ırkçı söylemlerin yöneltileceği herhangi bir profesyonel oyuncunun "Dota 2'nin büyümesi üzerinde büyük bir etkiye sahip" olduğunu ve Valve'nin bu durumda kişilerin statüsüne bakılmaksızın duruma müdahale edeceğini ve cezanın gerektiği yerde uygulanacağını belirtti.

10 Kasım (Dün) itibariyle Valve, Twitter üzerinden, oyunculara yöneltilen ırkçı söylemler hakkındaki olaylara resmen cevap verdi.

Dota 2'nin resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklama aynı zamanda Dota 2 resmi Twitter hesabından da paylaşıldı. Yapılan açıklamada Dota:

"Her zaman oyuncuların kendilerine kendilerini özgürce ifade etmelerine izin verme konusunda olumlu bir yaklaşımımız vardı. Gerçekten uzun zamandır yaklaşımımız bu şekilde idi ancak profesyonel oyuncuların - nerede olduklarına bakılmaksızın - Dota topluluğunu temsil ettiklerini anlamalarını bekliyoruz. En ufak kelimeler bile bazen çok anlam taşırlar." ifadelerinde bulunurken,

"Bazı insanlar, neden bazı kelimelerin (ırkçı söylemler kastediliyor) zararlı olduğunu kabul etmeyebilir veya anlayamayabilir, ancak bu, alıcı taraftakilere verilen anlamı/zararı daha az'a indirgemez. Geçen hafta boyunca birden fazla oyuncunun kullandığı dil/söylemler/kelimeler, hayranlarımızın çoğunun acı çekmesine neden oldu ve bu tür davranışlar göz yumduğumuz davranışlardan değildir. Dünyadaki oyuncuların, son zamanlarda gerçekleşen olaylar sonucunda, daha iyi eğitimli ve daha saygılı hale gelmesini umuyoruz." şeklindeki sert açıklamalarıyla da hakaret ve saygısızlığın nelere tabii olduğunu vurguladı ve ırkçı söylemlerde bulunan oyuncuları resmen kınadı.

Irkçılığın gerici bir anlayış olduğu bir dünyada yaşamaktayız. İnsanların nereden geldikleri, hangi renk deriye sahip oldukları veyahut fiziksel özelliklerinin ne çeşit olduğu kişi tarafından seçilmemekte. Bunlara karşı yıkıcı söylemlerde bulunmakta hiç kimsenin haddine değil. Irkçı söylemlerin sahibi olan kullanıcıları kınıyoruz ve bu tür olayların bir daha gerçekleşmemesini ümit ediyoruz.