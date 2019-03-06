Çin'de iPhone Fiyatlarında Tekrar İndirime Gidiliyor

iPhone'larda hedefledikleri satış rakamlarına ulaşamayan Çinli satıcılar, cihazların fiyatlarında indirime gitti.

iPhone 8, iPhone XR ve iPhone Xs satışlarının beklenen sayıların çok ama çok altında kalmasının ardından Apple, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde bu akıllı telefonları için fiyatlarda (Çinli satıcılar için) indirime gitmişti. Tayvan'da bulunan Taipei Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre Çinli şirketler, iPhone Xs ve iPhone Xs Max model akıllı telefonlarda ekstra bir indirime gitti.

Apple'ın geçtiğimiz senenin sonuna doğru duyurduğu akıllı telefonu iPhone Xs için Çinli satıcılar 1000 yuan (~150 dolar) indirime gitti. Cihazı internet üzerinden almak isteyenler içinse bu indirim 1300 yuana (~195 dolara) kadar çıkıyor.

Konu iPhone Xs Max'e geldiğinde indirim kelimesinin hakkının verildiğini söyleyebiliriz. Zira Çinli satıcılar, Apple'ın en güçlü akıllı telefonu için 1700 yuan (~250 dolar) indirime gitti. Cihazı internet üzerinden alacak kişiler içinse bu indirim daha da artarak 2000 yuan (~300 dolar) olarak uygulanıyor. İndirimleri daha detaylı incelemek için JD.com internet sitesine buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Apple'ın resmi internet sitesinde veya mağazalarında herhangi bir indirim şu an için söz konusu değil. Bu indirimlerin satıcıların kendileri tarafından yapıldığı belirtiliyor. Apple'ın ülkelere göre cihazlarında indirimler yapacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuş olması yüzleri en azından tebessüm ettiriyor.