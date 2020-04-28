Birkaç yıl içinde görmeye başlayacağımız hava taksiler için bir girişim de Çin’den geldi. Çinli bir şirket olan EHang, Çin’in Guangxi eyaletindeki Hezhou şehrinde dünyanın ilk hava taksi terminalini kurmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Hava taksilerin geliştirilmesi ile ilgili dünyanın dört bir tarafında farklı şirketler çalışmaya devam ediyor. Dubai ve Singapur’da yapılacak hava taksi hizmetlerinin çalışma haberlerinin ardından bu sefer de Çin’den bir hava taksi hizmeti haberi geldi.

Çinli drone üreticisi EHang, 2 yıl önce düzenlenen CES’te üzerine çalıştığı hava taksisi prototipi EHang 184’ü tanıtmıştı. İki yolcu taşıyabilen bu hava taksi, CES’teki tanıtımından beri geliştirilmesine devam ediliyor. Hava taksi çalışmalarında başarı elde ederek EHang 216’yı ortaya çıkaran EHang, şimdi ise hava taksi hizmeti vermek için çalışmalara başladı.

Dünyanın ilk hava taksi terminali Çin’de kurulabilir

EHang, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Çin’in turizm bölgelerinden olan Guangxi eyaletinin Hezhou şehrinde dünyanın ilk hava taksi terminalini kurmak için çalışmalara başladığını duyurdu. Bölgeye kurulacak terminal; kaplıca, dağ ve göllere ulaşmak isteyen turistlere hizmet verecek. Çalışmalar şirketin planladığı gibi giderse hava taksi hizmeti 2020’nin sonunda faaliyete başlayacak.

İki katlı olması planlanan hava taksi terminalinin birinci katı resepsiyon salonu, ikinci katı bekleme salonu, çatı katı ise kalkış ve iniş bölgesi olarak tasarlandı. Hava taksi terminali, bu tasarımla toplam 2.500 metrekarelik bir alana sahip olacak. İki yolcu taşıyabilen EHang’ın hava taksileri, terminalin çatısında bulunan dört belirlenmiş alana iniş yapacak ve bu alanlardan kalkış yapacak.

EHang’ın kurucusu olan Hu Huazhi, “Hezhou, zengin turizm kaynaklarına sahip güzel bir şehir ve hava taksilerimizle çekiciliğini artırmaktan heyecan duyuyoruz. İlerleyen zamanlarda modern kültür ve turizmi benzersiz bir şekilde birleştiren hava gezileri gibi EHang hava taksileri için daha fazla ticari uygulamalar yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

EHang’ın hava taksi hizmeti, sekiz kolu ve 16 rotoru ile iki yolcu taşıyabilen EHang 216 ile sağlanacak. 130 km/s hıza sahip olan EHang 216, tek şarjla 21 dakika uçabiliyor Bu şarj süresi nedeniyle hava taksi ile yapılacak yolculuklar kısa menzilli olacak.

Hava taksi hizmeti çalışmaları dünyanın dört bir tarafında devam ediyor

Çinli şirket EHang’ın yanında Dubai de uzun bir zamandır hava taksi hizmetini başlatmak için çalışmalara devam ediyor. Dubai’nin yanı sıra İngiltere merkezli havacılık firması Skyports ve Alman uçak üreticisi Volocopter, Singapur’dan başlayarak farklı bölgelere hava taksi terminalleri inşa etmeyi planlıyor.

Hava taksi hizmeti alanında birçok çalışma devam ediyor. Hangi şirketin daha önce bu hizmeti başlatacağını tahmin etmek zor. Ancak EHang’ın açıkladığı hava taksi terminali planı rakiplerinden daha iddialı görünüyor. Bakalım EHang rakiplerinin önüne geçerek gerçekten dünyanın ilk hava taksi terminalini kurabilecek mi?