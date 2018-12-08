Çinli Şirket Hisense, Yeni Telefon Hazırlığında

TENAA listelerinden anlaşıldığı kadarıyla, Hisense yakında yeni bir telefonun duyurusunu yapabilir. HLTE213M kod adlı cihaz, orta seviye özelliklerle geliyorken büyük bir bataryaya sahip olacak.

Hisense HLTE213M, 1520 x 720 çözünürlüğünde 6,217 inçlik bir ekrana sahipken 3 GB / 64 GB ve 4 GB / 128 GB seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. 1.8 GHz'lik sekiz çekirdekli işlemci ile çalışacak olan cihazda aynı zamanda depolama alanını artırabilmek için SD Kart desteği de bulunacak.

(King Kong 4)

Telefonun arka tarafında bir adet 13 MP'lik kamera olacakken, ön tarafta özçekimler için 8 MP'lik bir kamera bulunacak. Her ne kadar bir görüntü elimizde olmasa da TENAA, cihazın parmak izi okuyucusuna sahip olmayacağını söylüyor. Parmak izinin eksikliği ise 4400 mAh'lik bir batarya ile giderilmeye çalışılmış. Hisense HLTE213M, altın ve siyah renkleriyle gelecekken kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak. Telefonun ağırlığının ise 169.8 gram olacağı elimizdeki bilgiler arasında.

Cihazın özellikleri, yaklaşık bir ay önce yine TENAA listelerinde karşımıza çıkan HLTE213T modeli ile benzerlik gösteriyor. Öyle ki, model numaraları bile son harfine kadar aynı. Aradaki tek gerçek fark, bu yeni cihazın 3 GB'lık bir modele sahip olması. Hatırlatacak olursak HLTE213T, King Kong 4 adıyla piyasaya sürülmüştü.