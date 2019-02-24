Huawei, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'da bugün düzenlenen etkinlikte birincil tüketici 5G ürünlerini tanıttı. Şirket, 5G desteği bulunan Mate 20 X'in yanı sıra, 5G teknolojisini yönlendiriciler aracılığıyla evlere taşıyacak yeni ürünlerini de gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz yıl 5G CPE Pro'yu tanıtan fakat piyasaya sürmeyen Huawei, Ocak ayında bu router'ın 5G ürünlerin temelini oluşturan Balong 5000 5G yonga seti ile güçlendirilmiş yeni bir versiyonunu duyurmuştu. Şirket bugün düzenlenen lansmanla 5G ürünlerini tüm dünyaya tanıttı.

Huawei'nin Balong 5000 5G yonga seti, önceki 5G yonga setlerine göre sunduğu ek bağlantı seçenekleriyle dikkat çekiyor. 5G için hem bağımsız (SA) hem de bağımsız olmayan (NSA) ağ mimarilerini destekleyen Balong 5000 5G, mevcut güçlendirilmiş 4G şebekelerine ve gelecekteki 5G şebekelerine bağlantı olanağı tanıyan ilk yonga seti olma özelliğini taşıyor. Huawei'nin yaptığı açıklamaya göre Balong 5000 yonga seti, 4.6 Gbps ve 6.5 Gbps indirme hızlarına ulaşabiliyor.

Yenilenen 5G CPE Pro, Balong 5000 yonga setinin yanında WiFi 6 teknolojisini de kullanıcılara sunuyor. CPE Pro'nun WiFi 6 ile 4.8 Gbps'e kadar yerel ağ hızları sağlayabileceği iddia ediliyor.

Huawei 5G CPE Pro'nun yanı sıra evlere hızlı internet sağlayabilmek için Balong 5000 yonga setini kullanan bir diğer cihazı 5G CPE Win'i de aynı etkinlikte tanıttı. Zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olduğu belirtilen modemin, duvara, direğe veya pencere kenarına konumlandırılabileceği söylendi.

Henüz bu cihazların fiyatlarını açıklamayan Huawei, önümüzdeki günlerde ABD ile aralarındaki hukuki konuları netliğe kavuşturup, pazar analizi yaptıktan sonra satış politikasını belirleyebilir. MWC 2019'da yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.