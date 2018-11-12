Çinli Teknoloji Devi Vivo, Yeni Akıllı Telefonu Y95'i Tanıttı

Çin'in önde gelen atılımcı teknoloji şirketlerin Vivo'nun, Y95 akıllı telefonunun detayları ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devi Vivo, yakın zamanda Vivo Y97 isimli akıllı telefonunu Çin'de lanse etmişti. Daha da yakın bir zamanda Vivo Y93, Hindistan pazarına giriş yapmıştı. Bugün ise teknoloji devi Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo Y95'i Filipinler'de duyurdu. Vivo Y95'in, Vivo Y83'ün iyileştirilmiş versiyonu olduğu da bugün itibariyle belirtilenler arasında.

720x1520 çözünürlüğünde 6.22 inçlik çentikli HD+ IPS LCD bir ekrana sahip olan Vivo Y95'in gücünü MediaTek'in Helio P22 işlemcisinden alacağı söylenirken, Filipin merkezli uzmanlar, Vivo Y95'in gücünü - Vivo Y93'de de bulunan - Qualcomm'un ilk 12nm ile üretilen işlemcisi Snapdragon 439'dan alacağı belirtilmekte. Çelişkide olan işlemcisinin yanında 4GB RAM'e sahip olacak olan Vivo Y95; 64GB, microSD kart ile artırılabilir depolamayı da bünyesinde barındırıyor. Cihaz aynı zamanda 4030 mAh batarya ile uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimi sunacak.

13MP ve 2MP olmak üzere 2 adet arka kameraya sahip olacak olan Vivo Y95, ön tarafta ise 20MP'lik ve yapay zekasıyla da oldukça başarılı bir ön kamera ile kullanıcıları karşılayacak. Ön kamerayla yüz tanıma ile kilit açma özelliği bulunan Vivo Y95, aynı zamanda cihazın arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusu ile de güvenliğini sağlayacak. Cihaz kutudan FunTouch 4.5 arayüzlü Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle hazır halde çıkacak.

Vivo Y95, şu an itibariyle 262 dolar civarındaki fiyatıyla Filipin merkezli mağazalardan, 300 dolara ise dünyanın dört bir yanındaki 3. parti sağlayıcılarından satın alınabilmekte. Şu anlık 'Yıldızlı Gece Siyahı' ve 'Aurora Kırmızısı' olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Vivo Y95, giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmakta.