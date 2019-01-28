Uluslararası arenada pozisyonunu güçlendirmeye başlayan Çinli elektronik üreticisi Chuwi, uygun fiyatlı yeni dizüstü bilgisayarı Aerobook'u tanıttı.

Chuwi Aerobook, son zamanların popüler modası ultra ince çerçevelere sahip bir dizüstü bilgisayar. Şirketin açıkladığı resmi rakamlara göre sadece 5 mm inceliğindeki çerçeveler, cihazın %65'lik ekran/gövde oranına ulaşmasını sağlıyor. Benzer şekilde klavyede de ince çerçeve düşüncesine rastladığımız cihazın ağırlığı 1,25 kilogram.

Chuwi Aerobook, Intel'in 14 nm'lik süreçle üretilmiş Core M3 serisi 2 çekirdek 4 thread'li bir işlemciye sahip. Sadece 4,5 Wattlık bir TDP değerine sahip olan bu işlemci, oldukça yeterli bir performansı çok az güç tüketerek sağlıyor.

8 GB RAM'e, 128 GB'lık SSD depolama alanına sahip olan bilgisayar, 1080p çözünürlüğünde 13,3 inçlik bir ekranla geliyor. 2 adet USB-A 3.0 portu olan cihazda USB-C girişi bulunmasa da, HDMI'a yer verilmiş. Batarya kapasitesi ise 38 Watt/saat ile ortalama bir seviyede. Fakat işlemcinin de çok az güç tükettiğini düşünecek olursak bu batarya kısa sürede tükenmeyecektir.

Çinli üretici Chuwi, tanıttığı Aerobook dizüstü bilgisayarını gelecek ay bir fonlama platformu olan Indiegogo'da satışa sunacak. Normal fiyatı 499 dolar olacak olan cihaz, bir süreliğine bazı indirimlerle beraber 379 dolara da düşebiliyor. Bilgisayarın Indiegogo sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.