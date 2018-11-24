Coolpad, adını çok duymadığımız Çinli bir üretici. Firma her ne kadar çok fazla bilinmese de bu, telefon üretmedikleri anlamına gelmiyor.

Coolpad'in yeni tanıttığı m3 adlı cihazı, 5.85 inçlik 1512x420 piksel çözünürlüğünde 19:9 bir ekranla gelen 799 Yuanlık (610 TL) bir telefon. Her ne kadar bir çentiğe sahip olsa da, bu fiyata göre oldukça ince yan çerçeveler bulunduran cihazın ağırlığı ise 171 gram. Coolpad m3 8.95 milimetrelik bir kalınlığa sahipken bunu hiç avantaja çeviremeyen 2800 mAh'lik bir bataryaya sahip.

Cihazın kamera özelliklerine baktığımızda arka tarafta artık birçok telefon için standartlaşmış olan ikili kamera sistemiyle karşılaşıyoruz. 13 MP + 5 MP'lik bu kurulumda ikinci sensör, çok yüksek ihtimalle sadece derinlik algılama için yerleştirilmiş. Ön tarafta ise 5 MP'lik bir kamera yer alıyor.

Telefonun arka tarafında bir parmak izi tarayıcısı bulunurken, amiral gemisi telefonlarda artık rastlayamadığımız 3.5 milimetrelik kulaklık girişi unutulmamış. Telefonun şarj girişi ise alt tarafta değil, üst tarafta. Teknik özelliklere geldiğimizde işlemci tarafında MediaTek MT6750 tercih edilmiş. Telefon 4.5G, Wi-Fi 4 ve Bluetooh 4 gibi bağlantı özelliklerine sahipken RAM ve depolaması sırasıyla 4 GB ve 32 GB. Cihazın depolama alanını artırmak isterseniz de, MicroSD kart girişi mevcut.

Coolpad m3, Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacakken Deniz Mavisi ve Lacivert renkleriyle gelecek. Telefonun Türkiye'ye geleceğini ise düşünmüyoruz.