Yeni bir araştırmaya göre cipsler ve yer fıstıklı barlar, birincil derecede karaciğer kanserine davetiye çıkaran aflatoksin maddeyi limitlerin üzerinde barındırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen bir araştırma, özellikle gençler tarafından fazlasıyla tüketilen cipslerin ve yer fıstıklı barların sağlığa son derece zararlı olduğunu ortaya çıkardı. 10 farklı cips ve 4 farklı yer fıstıklı bar örneği üzerinde gerçekleştirilen inceleme, abur cubur olarak adlandırılan atıştırmalıkların yüksek oranda kanserojen madde taşıdığı ortaya çıktı.

Yayınlanan rapora göre yer fıstıklı ürünlerin %50’sinde 5-24 µg/kg (mikrogram) aralığında B1 ve B2 aflatoksin bulunurken; cipslerin de %30’unda B1 aflatoksin olması gerekenin üzerinde miktarda tespit edildi. Aflatoksin alımının birincil derecede karaciğer kanserine neden olduğu belirtilen raporda, ‘’Ülkemizde de yer fıstığı, diğer yağlı tohumlar ve baharatlarda en yüksek kabul edilebilir değer aflatoksin B1 için 5 µg/kg, toplam aflatoksin için ise 10 µg/kg’dır. Cips tüketimin diğer zararları da göz önünde bulundurulduğunda, tüketiminin azaltılması, üretim tekniklerinin geliştirilmesi gerek halk sağlığı gerekse ihracatımız için önemlidir.’’ ifadelerine yer verildi.

Söz konusu aflatoksinlerin sıcak, nemli ve sağlıksız ortamlarda oluştuğunu belirten raporda, ‘’Genç nüfusun atıştırmalıklara olan ilgisi ve talebi sonucu kişi başına düşen tüketim oranlarının fazlalığı cips pazarının ülkemizde büyük yer tutmasına neden olmuştur. Ülkemiz atıştırmalık tüketiminde dünyada ön sıralarda yer almaktadır ve cips tüketimi en yaygın olanlarındandır. Aflatoksinler, başlıca mikotoksinlerdir ve aflatoksin alımı ile karaciğer kanseri arasında güçlü bir istatistiksel ilişki olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır.’’ denildi.