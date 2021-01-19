Qualcomm tarafından desteklenen Çinli yapay zeka entegre çipset üretici Kneron, iPhone üreticisi Foxconn'a 10 milyon doların üzerinde yatırımda bulundu.

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm’un arkasında yer aldığı çipset üreticisi Kneron, bir numaralı iPhone üreticisi konumunda bulunan Foxconn ve entegre devre üreticisi Winbond'da yatırımda bulundu.

Kneron’un Kurucu ve CEO'su olan Albert Liu, Foxconn ve Winbond yatırımcılarının talepleri üzerine söz konusu yatırımın büyüklüğünü açıklayamacağını ifade etsede, söz konusu anlaşmanın 8 basamaklı bir sayı olduğunu ifade etti. Bu da yatırımın minimum 10 milyon, maksimum 99 milyon dolar olduğu anlamına geliyor.

Kneron, Foxconn ile birlikte otonom araçlar için açık platform üzerinde çalışacak

Kneron, 2015 yılında kurulan son derece genç bir şirket olsa da yatırımcıları arasında Alibaba Entrepreneurship Fund, Sequoia Capital, Qualcomm ve SparkLabs Taipei bulunduğundan hızlı bir büyüme gösteriyor. Şirketin en yeni ürünü olan bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan sofistike yapay zeka uygulamalarını etkinleştirebilen sinirsel işlem birimi, Kneron’un potansiyelini ortaya koyuyor.

Kneron’un mevcut müşterileri arasında Çinli klima devi Gree ve German'ın otonom sürüş yazılımı sağlayıcısı Teraki gibi büyük firmalar bulunuyor ve artık dünyanın en büyük elektronik bileşen üreticisi de müşteri portföyüne katılmış durumda. Kneron, Foxconn ile yeni tanıtılan elektrikli araçlar için açık platform ve akıllı seri üretim konusunda çalışmalar gerçekleştirecek.

Seri üretim, akıllı ev, akıllı telefon, robotik, izleme, ödeme ve otonom sürüş sistemleri alanında kullanılmak üzere çipsetler üreten Kneron, buna ek olarak gömülü yapay zeka yazılımları da geliştiriyor. Şirketin 2023 yılı itibarıyla kar etmeye başlaması ön görülüyor ki ilk halka arz için en uygun zamanın da bu yıl olacağı ifade ediliyor.