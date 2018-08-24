İnsanın 'bu benim aklıma niye gelmedi ya?' dediği şeyler bazen çok tatlı ve işlevsel icatlara sebep oluyor. Kendinden çivili çekiç de bunlardan biri.

Ev, iş yeri veya bahçe işlerine en ufak bir ilginiz varsa hayatınızda birden çok kez çivi çakmış olmanız gerek. Bir de çok şanslı değilseniz; yine birden çok kez çivi yerine parmağınızı hedef almışsınızdır.

Aslında geçmişte buna en ilkelinden en gelişmişine çeşitli çözümler üretilmeye çalıştı insanlar. Çivinin olduğu yere tarak koymaktan, içine tek çivi alan bir çekiç mekanizması üretmeye kadar türlü şeyler denendi. Ancak belki de nihai olmaya en yakın çözüm karşımızda: Çivi kartuşlu bir çekiç.

Tasarımcısı Michael Young tarafından 'çılgın bir bilimsel proje' diye adlandırılan bu çekicin prototip hali sadece 3D yazıcı kullanılarak yapılmış. Ancak Young, çekicin son halinin tahta saptan ve titanyum alaşımlı bir uçtan oluşacağını belirtiyor.

Bir Türk olarak bizim için bu icadın ne kadar işe yarayacağı da muamma gerçi; biz hep garip yerlere eğimli çivi çakmaya çalıştığımız için parmağımıza çakıyoruz genelde çekici. Şimdi merak edenler için çekicin videosunu sizlerle paylaşıyoruz: