CIVIL Ankara 2020 etkinliği, bir birinden değerli konuşmacıları ve geniş katılımcı kitlesi ile 12-14 Mart tarihlerinde Gazi Üniversitesi'nde. Etkinliğe katılımın ücretsiz olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Gazi Üniversitesi İnşaat Topluluğu tarafından bu sene 4.sü düzenlenecek olan CIVIL ANKARA 2020 etkinliği, inşaat ve mimarlık sektörünün önde gelen firmalarını ve yöneticilerini 12-13-14 Mart tarihlerinde Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda öğrencilerle buluşturacak.

CIVIL Ankara 2020; iş sağlığı ve güvenliği konulu bir panel; TAV İnşaat Mimari Tasarım Koordinatörü Nuray ÇANKAYA GÜLER’in "Havalimanı Tasarımı" başlıklı konuşması; Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet ŞENTÜRK’ün "Deprem Yönetmeliğine Göre Bina Güçlendirmesi" başlıklı konuşması ve şu konuşmalara ev sahipliği yapacak;

Hazama Ando Corporation firmasının İstanbul Şubesi Genel Müdürü, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki "Deprem Afetine Hazır mıyız?" başlıklı konuşması,

Prota Yazılım Teknik Satış Yöneticisi Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Burçin ŞAHİNALP "Üst Yapı Yazılım Ürünleri" başlıklı konuşması,

Dolmen Yapı Kurucu Ortağı olan BIM Yöneticisi-İnşaat Yüksek Mühendisi Seher ERGÜL ve BIM Yöneticisi-Mimar Sayın Murat DURU "BIM Tabanlı Mimarlık ve Mühendislik Yaklaşımları:Dağ Evi" başlıklı konuşmaları,

Tepe İnşaat Strateji ve İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi Şükrü KARAKILIÇ, "Yurtdışında Kariyer" başlıklı konuşması.

Konaklamalı katılım imkanı, birbirinden güzel hediyelerle, çekilişlerle, teknik gezisiyle ve workshopları ile CIVIL ANKARA 2020, son derece aktif bir etkinlik olacak. CIVIL ANKARA 2020 etkinliğine ücretsiz kayıt olmak için civilankara.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.