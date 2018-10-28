Çizgi Film Karakterlerinin Büyümüş Halleri Nasıl Olurdu?

Bazı çizgi film karakterleri büyüyüp aile kuruyorlar ancak bazıları hep aynı yaşta kalıyor. Bazı sanatçılar bunun adil olmadığını düşünmüş olacaklar ki büyüdüklerinde nasıl olacaklarıyla ilgili tasarımlar yapmışlar. Biz de sizler için bunları derledik.
Yeniden Canlandırılmış 10 Eğlenceli Fotoğraf Karesi
Moana, Moana
Söylentiler Moana’nın bir deniz tanrıçası olduğu yönünde.
Boo, Sevimli Canavarlar
Boo, canavarlardan korkmayacak kadar büyümüş gibi görünüyor. Yüksek ihtimalle anılarını çocuklarına aktaracak.
Dora, Kaşif Dora
Dora biraz kas yapmış gibi duruyor. Yüksek ihtimalle eski arkadaşlarını da unutmadan dünyanın dört bir yanını keşfediyor.
Lilo, Lilo & Stitch
Lilo artık bir antropolog olarak çalışıyor. Buzdolabına asılı fotoğraftan anlaşıldığı üzere Stitch hala en iyi arkadaşı.
Scooby ve Shaggy, Scooby-Doo
Scooby ve Shaggy sonsuza dek en iyi arkadaş olacaklar gibi duruyor. Beraber yaşlanmışlar ve şu an yüksek ihtimalle eski maceralarını hatırlayıp pizza yiyorlar.
Ash Ketchum, Pokémon
Ash, bütün Pokémonları yakalamış. Şu an da kendi okulunda bunun eğitimini veriyor.
Violet Parr, İnanılmaz Aile
Violet fazlasıyla güçlenmiş gibi görünüyor. Hala ailesiyle birlikte kötülere karşı savaşıyorlar.