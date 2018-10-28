Çizgi Film Karakterlerinin Büyümüş Halleri Nasıl Olurdu?

Çizgi film karakterlerinin büyümüş hallerini görünce şaşkına döneceksiniz.

Bazı çizgi film karakterleri büyüyüp aile kuruyorlar ancak bazıları hep aynı yaşta kalıyor. Bazı sanatçılar bunun adil olmadığını düşünmüş olacaklar ki büyüdüklerinde nasıl olacaklarıyla ilgili tasarımlar yapmışlar. Biz de sizler için bunları derledik.

Moana, Moana

Söylentiler Moana’nın bir deniz tanrıçası olduğu yönünde.

Boo, Sevimli Canavarlar

Boo, canavarlardan korkmayacak kadar büyümüş gibi görünüyor. Yüksek ihtimalle anılarını çocuklarına aktaracak.

Dora, Kaşif Dora

Dora biraz kas yapmış gibi duruyor. Yüksek ihtimalle eski arkadaşlarını da unutmadan dünyanın dört bir yanını keşfediyor.

Lilo, Lilo & Stitch

Lilo artık bir antropolog olarak çalışıyor. Buzdolabına asılı fotoğraftan anlaşıldığı üzere Stitch hala en iyi arkadaşı.

Scooby ve Shaggy, Scooby-Doo

Scooby ve Shaggy sonsuza dek en iyi arkadaş olacaklar gibi duruyor. Beraber yaşlanmışlar ve şu an yüksek ihtimalle eski maceralarını hatırlayıp pizza yiyorlar.

Ash Ketchum, Pokémon

Ash, bütün Pokémonları yakalamış. Şu an da kendi okulunda bunun eğitimini veriyor.

Violet Parr, İnanılmaz Aile

Violet fazlasıyla güçlenmiş gibi görünüyor. Hala ailesiyle birlikte kötülere karşı savaşıyorlar.