Bulut bilişim üzerinde yıllardır çalışan dünyaca ünlü teknoloji devlerinden temsilcilerin katılacağı Cloud Zone’20, 27 Ekim'de YouTube'da canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye’nin en büyük bulut bilişim etkinliklerinden biri olan Cloud Zone, her yıl olduğu gibi bu yılda da GDG Cloud Bursa tarafından, bu kez çevrimiçi olarak düzenlenecek ve “Lighten your Future” mottosuyla tamamen ücretsiz olarak 27 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek Cloud Zone’20 etkinliği, YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak.

Microsoft, Cisco, Huawei, Amazon, IBM, Ericsson, Oracle, Google gibi dünya devlerini bir araya getirecek olan zirvede söz konusu firmaların üst düzey yöneticileri, bulut bilişimin bugününü ve yarınını ele alacak. Konusu gereği teknolojiye meraklı herkese uygun bir içerik sunacak olan Cloud Zone’20, katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtacak.

Cloud Zone’20’de ele alınacak konular:

Hiper ölçekli bulut platformları hangi alanlara yatırım yapıyor ve dünya bulut bilişimde nereye gidiyor?

Cloud ve Subscription ekonominin pazarı yönlendiren firmalarda yol açtığı dönüşümler.

Cloud ve yapay zeka ile yeni dünya.

Cloud’da inovatif çözümler.

Cross Cloud.

Telekomünikasyonda cloud kullanımı.

Kurumsal bulut bilişim çözümleri.

Microsoft’tan Cüneyt Batmaz, Cisco, EMEA&Russia’dan Kaan Peker, Huawei’den Fatih Akgül, Amazon Web Services’dan Halil Bahadır, IBM, EMEA’dan Bora Taşer, Ericsson, MEA’dan Kemal Erman, Oracle’dan Cem Nuri Cömert ve Google, USA’dan Ahmet Alp Balkan’nın katılım göstereceği etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için cloudzone.gdgcloudbursa.com web sitesini ziyaret edebilir, etkinliği canlı olarak takip etmek için buraya, etkinliğe kayıt olmak için buraya ve etkinlikte dağıtılacak hediyeler hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.