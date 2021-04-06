Clubhouse, kullanıcıların içerik üreticilere bağışta bulunmasını mümkün kılan Ödemeler özelliğini duyurdu. Clubhouse, hiçbir komisyon kesintisi olmaksızın tüm bağışların içerik üreticilere ulaşacağını bildirdi.

Son dönemlerin en popüler sosyal ağ uygulamalarından biri olan Clubhouse, içerik oluşturucuların doğrudan uygulama üzerinden gelir elde etmesini mümkün kılan “ilk” özelliğini duyurdu. Clubhouse’un “Payments” (Ödemeler) olarak adlandırdığı özellik ile birlikte kullanıcılar, içerik üreticilere bağışta bulunabilecekler.

Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının oluşturduğu küçük bir test grubu ile test edilmekte olan Ödemeler özelliği, yeterli miktarda geri bildirim toplandıktan ve özellik ile ilgili ince ayarlar tamamlandıktan sonra Clubhouse’un içerik oluşturuculara para kazanma imkanı sunduğu ilk özellik olacak. Popüler sosyal ağ, bir gelir modeli oluşturmak için reklam yayınlamaktan ziyade kullanıcı bağışlarını tercih etmiş gibi görünüyor.

Clubhouse, içerik üreticilere yapılan bağıştan komisyon almayacak

Yeni Ödemeler özelliğini kullanmak son derece basit. Kullanıcılar, bağışta bulunmak istedikleri içerik oluşturucunun profil sayfasını açtıktan sonra “Para Gönder” butonuna dokunabilir ve istediği miktarda bağışta bulunabilir. Ancak bağışta bulunabilmeniz için içerik oluşturucunun bu özelliği aktif etmiş olması gerekiyor. Ayrıca ilk kez para gönderdiğinizde kredi ya da banka kartı bilgilerinizi girmeniz ve platforma kaydetmeniz gerektiğini de söyleyelim.

Clubhouse tarafından yapılan açıklamalara göre Ödemeler özelliği kapsamında yapılan bağışların tamamı içerik oluşturuculara gidecek. Clubhouse, bağışlardan herhangi bir kesinti yapmayacak. Ancak söz konusu Ödemeler özelliği için Clubhouse’un iş ortağı olan Stripe, girmiş olduğunuz bağış miktarına ek olarak küçük bir kart işlem ücreti de talep edecek. Yine de bir içerik üreticiye bağışta bulunduğunuzda Clubhouse’un kasasına herhangi bir ücret gitmeyecek.

Clubhouse, Ödemeler özelliğini içerik oluşturucuların platform üzerinden para kazanmasını sağlayacak ilk özelliği olarak tanımlıyor. Dolayısı ile söz konusu özellik tüm kullanıcıların erişimine açıldıktan sonra sosyal ağ uygulamasının içerik oluşturuculara gelir kaynağı olacak yeni özellikler duyurduğunu görebiliriz. Bu arada, Clubhouse hakkında daha detaylı bilgi isterseniz sizleri buradaki içeriğimize bekleriz.