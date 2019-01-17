İki Yeni Xiaomi Modelinin Üretimine Onay Verildi

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'un başlangıcında bir basın lansmanı yapacağını açıklamıştı. Şirketin bu basın lansmanında Mi Mix 3 5G'yi tanıtacağı tahmin ediliyordu. Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2 yeni Xiaomi modelinin üretimine onay vermesiyle Mi Mix 3 5G'nin geleceği neredeyse kesinleşti. Onay alan ikinci telefonun ise Redmi Go olduğu iddia ediliyor.

25 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi MWC 2019, telefon üreticilerinin yeni ürünlerini tanıtacağı geniş kapsamlı bir fuar olacak. Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı MWC 2019'un başında yapılacak basın lansmanı duyurusu, fuarın şimdiden birçok sürprize ev sahipliği yapacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, Mi MIX 3'ün normal versiyonunu piyasaya sürmüş ve büyük bir başarı yakalamıştı. Daha önce ortaya atılan iddialara göre Xiaomi, Mi MIX 3'ün 5G versiyonunu 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyordu. Şirketin yaptığı lansman duyurusu, Mi MIX 3 5G'nin geleceğini neredeyse kesinleştirdi.

Mi MIX 3 5G'nin yakın zamanda karşımıza çıkacağını doğrulayan bir gelişme de Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bir rapor ile yaşandı. Rapora göre iki yeni Xiaomi modelinin üretimi, Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu gelişme, lansman duyurusu ve ortaya atılan iddialar ile birleştirildiğinde, Mi MIX 3 5G'nin 25 Şubat'ta tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Onay alan ikinci cihazın ise Redmi Go olduğu iddia ediliyor. M1903F2A model numarasıyla onay alan bu cihaz, Redmi'nin ilk Android Go kullanan akıllı telefonu olacak. Redmi Go'nun tanıtım tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Xiaomi, belki de bu seneki başka bir fuarda başka bir sürprize imza atarak Redmi Go'yu tanıtabilir.

Mi MIX 3 5G, bu yılın 5G teknolojisine hazır olan ilk telefonlarından olacak. Cihazda 5G bağlantısı için Snapdragon X50 modem kullanılması bekleniyor. Ayrıca Mi MIX 3 5G'ün işlemcisinin Snapdragon 855 olacağı tahmin ediliyor. 6.39 inç ekranla gelecek yeni cihaz, 24 MP + 2 MP arka kamera setinin yanında 12 MP + 12 MP ön kamera setine sahip olacak.