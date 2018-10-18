Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Cem Yılmaz, uzun süredir heyecanla beklenen yeni gösterisini Twitter sayfası aracılığıyla duyurdu.

Cem Yılmaz... Nasıl bir futbol hayranı ileride 'Ben Messi'yi canlı canlı izledim' diyecekse, nasıl bir basketbol hayranı 'Kobe bir maçta 81 sayı attığında ben de vardım' diye gururla anlatacaksa, bizim için de Cem Yılmaz'a tanık olmak böyle büyük bir keyif. 20 yılı aşkın süredir ne duruşundan ne de sanatından taviz vermeyen bir isim olan Cem Yılmaz'dan yeni bir gösteri geliyor.

18 Ocak 2019'da Karakomik Filmler ile 2 perdede 2 farklı film izleterek dünyada bir ilke imza atacak olan Cem Yılmaz, bir yandan da yeni stand-up gösterisi hazırladığını açıkladı.

Bir Tat Bir Doku, CMYLMZ, CM101MMXI Fundamentals ve CMYLMZ: Soru & Cevap... Belki de yüzlerce kez bıkmadan, sıkılmadan izlediğimiz bu gösterilere bir yenisi ekleniyor. Cem Yılmaz'ın afişiyle ve tweet'inde inceden dokundurduğu üzere biraz daha eleştirel bir gösteriyle karşılaşmamız olası.

Karakomik Filmler 2'nin ardından tüm Türkiye'de turneye başlayacak olan Cem Yılmaz'ın bu gösterisine bilet bulmayı başarabilmeyi umuyoruz.