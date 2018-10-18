2013 yılında Huawei'den ayrılan bir çalışanın kurduğu CNEX Labs, Huawei'yi teknoloji hırsızlığıyla suçluyor.

ABD’de güvenlik tehlikeleri gibi birçok ithama maruz kalan Huawei, şimdi de California merkezli CNEX Labs adlı firmanın Huawei’nin kendilerine ait olan fikri mülkiyetlerini yıllardır çalmaya çalıştığı iddiasıyla karşı karşıya. Wall Street Journal’ın haberine göre bu suçlamalar, Huawei’nin CNEX’e karşı açtığı davada ortaya atıldı.

Huawei’nin Futurewei birimi 2011 yılında Yiren Huang’ı katı hal sürücüsü teknolojisi üzerine çalışması için işe almıştı. Huang, kendi iddiasına göre Çinli firmaya hâlihazırda var olan fikri mülkiyeti satmayı teklif etti; ancak şirket teklifi reddetti. CNEX’in iddiasına göre Futurewei daha sonra Huang’ı bu fikri mülkiyet hakkını şirkete devrettirmek istedi; ancak Huang da bunu yapmaktan kaçındı. Huang 2013 yılında Futurewei birimini terk ederek CNEX’i kurdu. ABD merkezli şirket, Huawei’nin kendilerine yönelik ilgisinin devam ettiğini iddia ediyor; ancak CNEX’e göre tüm bu hamleler şirketin teknolojisine erişmek için yapılmış. Geçtiğimiz yıl Huawei; CNEX’i, Huang’ı ve diğer 14 çalışanı Huawei teknolojisini çalmış olmaları gerekçesiyle dava etmişti.

CNEX şu anda Huawei’nin açtığı davanın yine şirketin teknolojisini ele geçirmek olduğunu iddia ediyor. Huawei ise bu iddiaları “CNEX’in ve Bay Huang’ın suçlamalarını reddetmekteyiz. Bu karşı ifadeler Huawei’nin CNEX ve Bay Huang’a karşı resmen ifade ettiği iddialara benzemekteler. Huawei fikri mülkiyet hakkını mahkemede savunmayı beklemektedir” açıklamasıyla reddetti.