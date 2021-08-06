CNN International, aşı zorunluluğu olmasına rağmen aşı yaptırmayan 3 çalışanının işine son verdi. Çalışanlara bir mesaj gönderen şirket, tüm çalışanların aşı olması gerektiğini açıkladı. Söz konusu uygulamanın Türkiye'de de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Ülkelerin koronavirüse karşı mücadelesi devam ederken bu konuda en çok konuşulan mesele, hiç şüphesiz aşı. Dünya genelinde ciddi bir miktarda insan, bilim insanlarının tavsiyelerine uyarak aşılarını vurulmuş durumda. Ancak bir kısım, aşı vurulmama konusunda çok ısrarlı davranıyorlar. Bazı şirketler ise yavaş yavaş aşı zorunluluğu getirmeye başlıyorlar. Reuters'ta yer alan bir haberse konuyla ilgili yepyeni tartışmalar başlatacak gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre ABD merkezli medya şirketi CNN International, aşı vurulmayan üç çalışanının işine son verdi. Çalışanlara bir mesaj gönderen şirket, aşı konusunda toleranslarının olmadığını ve hangi birimde çalışıyor olursa olsun, bütün çalışanların aşı vurulması gerektiğini söyledi. Söz konusu mesaj, CNN International Başkanı Jeff Zucker'ın imzasını taşıyordu.

Bu tür haberler, çoğalmaya devam edecek

İnsanlar, aşı vurulmaktan çekiniyor olsa da dünyanın en büyük şirketleri, bu konuda net bir tavır takınıyorlar. Facebook'tan Google'a kadar teknoloji dünyasının önde gelenleri de çalışanlarını aşı vurulması noktasında uyarırken önümüzdeki günlerde, işten çıkarma haberlerinin artacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Aşı zorunluluğu, Türkiye'de de yavaş yavaş tartışılmaya başlamış durumda. Örneğin Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıt istasyonlarında çalışanlara aşı zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlar için, yakın bir gelecekte PCR testi istenmeye de başlayacak gibi görünüyor.