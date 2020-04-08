Harcamalarınıza Aylık CO2 Limiti Koyan Kredi Kartı: Do Black

İsveçli finansal teknoloji şirketi Doconomy, satın alımları karbon emisyonlarına göre izleyen dünyanın ilk kredi kartını piyasaya sürdü. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan kart, iklim üzerindeki etkisine dayanarak kullanıcıların yaptığı harcamalara sınır koyabiliyor.

Herkes için sürdürülebilir bankacılık hizmetleri sağlamayı amaçlayan İsveç merkezli bir finansal teknoloji şirketi olan Doconomy, ‘dünyanın en çevreci kredi kartı’ Do Black’i piyasaya sürdü. Yeni nesil kredi kartını ABD’li finans kuruluşu Mastercard ile ortaklaşa geliştiren şirket, küresel iklim değişikliği ile ilgili çabalara yeni bir katkı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni (UNFCCC) destekleyen Do Black, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor.

Do Black, her harcamanın ne kadar karbon ayak izi bıraktığını gösteriyor

Peki, Doconomy’nin geliştirdiği kart bunu nasıl sağlayacak? Cevap basit: Aylık CO2 limitleri belirleyerek. Kart sahiplerine her ay belli bir CO2 limiti koyacak olan Do Black, bu sınırı aşan kullanıcıların harcamalarını reddedecek.

Daha fazla tüketimi teşvik etmek için çeşitli avantajlar sunan geleneksel kredi kartlarından farklı olan Do Black, sadece tüketimin doğaya olan etkisini ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda bu harcamalara bir kota koyuyor. Kullanıcılar, Doconomy uygulaması aracılığıyla her satın alma işleminin ne kadar karbon emisyonuna neden olduğuna bakabiliyorlar.

Do Black, Aylık CO2 limitlerini geçen kullanıcıların harcamalarını reddedecek

İsveç Çevre Koruma Dairesi'ne göre bir İsveçli, yüzde 60'ı tüketime bağlı olarak yılda 10 metrik ton CO2 sera gazı üretiyor. Geliştirdiği kredi kartı ile kullanıcıların doğadaki karbon ayak izlerini azaltmayı amaçlayan Doconomy, tüketim alışkanlarını yeniden şekillendiren bu cesur girişimi ile herkes için sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek yaratmayı hedefliyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan UNFCCC genel sekreteri Patricia Espinosa, “Dünyadaki birçok şirket, karbon emisyonlarını azaltmak için önemli adımlar atıyor. İnsanlar artık satın aldıkları şey hakkında daha bilinçli kararlar vermeye başlıyor. Bu nedenle, ekonomi alanında hayata geçirilen bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.