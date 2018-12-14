Coca-Cola Kutularıyla Yapabileceğiniz 14 Eğlenceli Şey

Evinizde bulunan Coca Cola kutularının size dünyanın en popüler içeceklerinden birini sunmaktan fazlasını yapabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Coca Cola, sağlığa pek çok zararı olmasına karşın hala dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olmaya devam ediyor. Coca Cola’nın tüketildiğinde büyük bir haz verdiği su götürmez bir gerçek. Peki Coca Cola’nın şişesinden, kutusundan hatta kendisinden amacının çok dışında işlevler için de faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz?

MrGear adlı YouTube kanalı, silikon tabancası, falçata ve kalem gibi pek çok evde bulunan araç gereçleri kullanarak dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olan Coca Cola’nın gerek şişesiyle, gerekse kendisiyle ne gibi işlere yarayabileceğini gösterdi.

Örnek olarak ‘slim’ olarak adlandırabileceğimiz ince uzun Coca Cola kutularını ele alalım. Falçata yardımı ile kutunun altını ve üstünü kestikten sonra Coca Cola yazısının üzerine kalın bir iğne ya da raptiye yardımıyla delikler açabilirsiniz. Karşınızda oldukça havalı görünen bir Coca Cola mumluğu.

Peki Coca Cola’nın kendisinden nasıl faydalanabilirsiniz? Bildiğiniz gibi Coca Cola, oldukça asidik bir karışımdır. Dolayısı ile üzerine yağ sıçrayan bir kıyafetinize biraz Coca Cola döktükten sonra diş fırçası ya da standart fırça ile bölgeyi fırçalamak, lekenin kalıcı olmadan kıyafetten atılabilmesini sağlayacaktır.