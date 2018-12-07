Muhtar Kent, Coca-Cola'daki Görevini Bırakacağını Açıkladı

Türk asıllı ABD vatandaşı Muhtar Kent, Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 2019 yılında James Quincey’e devredeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük meşrubat şirketi olarak kabul edilen ve Türkiye’de de etkin bir şekilde rol alan Coca-Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Muhtar Kent, görevini bırakacağını bir mesaj yayınlayarak duyurdu. Coca-Cola’da 40 yıldan uzun bir süredir çalışan Kent, “40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum” diyerek, çalıştığı süre boyunca Coca-Cola’ya büyük değer kattığını ifade etti.

“Aldığım en değerli ders, işteki başarının hiç bir zaman garanti olmadığı” şeklinde açıklama yapan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, 2019 yılında bu görevini bırakacağını vurguladı. 1978 yılında New York Times gazetesinde Coca-Cola iş ilanını gördüğünü belirten Kent, bu gazete ilanıyla şirkete başvurduğunu ve kısa süre içinde Atlanta’da iş görüşmesine gittiğini belirtti.

Şirketteki 40 yıllık çalışma hayatına dağıtım kamyonunda çalışarak başlayan Kent, yıllar içerisinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na kadar yükselmeye başardı. “CEO olduğum gün, benden sonraki CEO’nun kim olacağını düşünmeye başladım. Ve dünya çapında liderliğimizi sürekli geliştirdiğimizden emin olmak için yönetim kurulumuzla yakın bir şekilde çalıştım. Mayıs 2017’de James Quincey’nin benden bayrağı devraldığında en sorunsuz CEO geçişlerinden birini yaşadığımız için de çok gururluyum” diyen Kent, 2008 yılından beri sürdürdüğü Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 1 Nisan 2019 tarihinde şirketin şu anki CEO’su James Quincey’e devredecek.

Tam 132 yıllık bir geçmişe sahip olan Coca-Cola, James Quincey’nin başa geçmesiyle 14. Yönetim Kurulu Başkanı’yla yoluna devam etmeye başlayacak. Muhtar Kent’in kendini aday göstermesinden büyük onur duyduğunu belirten Quincey, “Kent’in yıllar boyunca sağladığı akıl hocalığını, teşviki ve iç görüyü takdir ediyorum” dedi.

Muhtar Kent, Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bıraktıktan sonra hangi sektöre yöneleceği şu an için bilinmiyor, yalnız ortaya çıkan bazı haberler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönünde.