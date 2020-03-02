Bir Aile, Çocuklarına GTA Oynamasın Diye Gerçek Araba Verdi

İngiltere'de bir aile, çocuklarının bütün gün PlayStation'da GTA oynamasını engellemek için arabalarını kullanmalarına izin verdi. Polis ise bu konuda aile ile aynı görüşte değildi.

İngiltere polisi, yılın en tuhaf GTA hikayelerinden birini sosyal medya resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Lancashire Polisi'nin paylaşımına göre Blackpool'da 11 yaşındaki bir çocuğun ailesi, çocuğun bütün gün GTA oynamasını engellemek için araba kullanmasına izin verdi.

Lancashire polisi, Twitter hesabından olayı şöyle anlattı: "Bu arabanın sürücüsü 11 yaşındaydı... (evet, on bir!) Bir aile üyesi Playstation'da bütün gün Grand Theft Auto oynayan çocuktan bıktı ve bu yüzden onu Blackpool'da bir otoparkta sürüş pratiği yapmaya götürdü... Yetişkinlere trafik suçları bildirildi."

Polisi memurları, kırmızı Vauxhall Astra'yı Blackpool şehir merkezindeki bir otoparkta durdurdu ve arabada yer alan ebeveyne ceza kesti. Bazı görgü tanıkları, çocuğun şaşırtıcı bir şekilde iyi olduğunu ve sürüşüyle ilgili bir sorun görmediklerini söyledi.

Neyseki arabayı kullanan çocuk herhangi bir kazaya veya hasara neden olmadı. Artık GTA'nın derecelendirme kurumları tarafından neden 18+ olarak etiketlendiğini daha iyi anlıyoruz.