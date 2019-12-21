Üvey oğluna işkence eden, boğan ve çocuğu ölümün eşiğine getiren, bütün bu süreci de 100 kadar videoya kaydeden adam, 64 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan vahşet cezasız kalmadı. Mahkeme, 18 aylık üvey oğluna işkence eden ve bu işkenceyi 100 kadar video ile de kayıt altına alan bir Christopher Keller adlı bir adama 64 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, adamı eski eşinin çocuğuna karşı işlediği iddia edilen 4 suçtan da mahkum etti.

En üst sınırdan ceza

Cezanın ardından açıklama yapan savcı Blaine Goode, “En üst sınır cezalar en kötünün de kötüsü olan saldırganlara verilir ve mahkemenin bugün gördüğü video en kötünün de kötüsü” şeklinde açıklama yaptı.

Çocuğun annesi, evladının maruz kaldığı işkenceyi ilk olarak, çocuğu babasının gözetiminde bırakarak işe gittiği bir günün ardından fark etti. Kadın işten döndüğünde çocuğun bedeninde morluklar vardı ve saçlarında yer yer kopmalar görünüyordu. Çocuğu hastaneye götüren kadın, çocuğun omurgasında 6 çatlak olduğunu keşfetti.

İşkenceyi videolar ortaya çıkardı

Hastanede olayın ortaya çıkmasının ardından 36 yaşındaki adam çok kısa sürede Jefferson County Şerif Departmanı tarafından gözaltına alındı. Bir kadın, adamın işkencelerinin görüntülerinin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarını içeren bir SD kartı yetkililerle paylaştı.

Videoda adamın çocuğun üzerine oturduğu, nefes almasını engellediği ve neredeyse ölümüne neden olacağı ortaya çıktı. 11 saat süren videolarda Keller çocuğa vururken, tekme atarken ve saçlarından tutup sürüklerken kameralara yakalandı. Adam her bir suçlamadan 16 yıl, toplamda 64 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme yetkilileri bu olayda esas kahramanın çocuğu korumak için tanıklık eden ve suçun ortaya çıkmasını sağlayan kişiler olduğunu söyledi. Ülkemizde de benzer suçlara bu tür ağır ve caydırıcı cezalar verilmesi hepimizin temennisi.