Çocuğunuzun güvenliği hakkında endişe duyuyorsanız tam size göre bir ürün, Teknostore'da indirime girdi. Hem çocuğunuzu sevindirecek hem de içinizi rahatlatacak SENTAR V80-TD-02, üstün özellikleriyle öne çıkıyor.
Yerleşik GPS ve Mikro SIM kart desteği sayesinde harita üzerinden takip imkanı sağlayan ve arama fonksiyonu sunan saat, önemli durumlarda konum ve acil mesaj gönderme özelliğine de sahip.
SENTAR Akıllı Çocuk Saati Özellikleri
- Marka Adı: Alcatech
- Model: Telefon Özellikli Çocuk Takip Saati
- Renk Seçenekleri: Sarı, Lacivert, Mavi, Pembe, Siyah
- Batarya: 400 mAh
- Şarj Süresi: 90 Dakika
- Kullanım Süresi: 24-36 Saat
- Bekleme Süresi: 2 Gün
- Materyal: Silikon, Polikarbonat
- Ekran: 1.22 inç LED
- Ağırlık: 42 gr
Samsung Galaxy Watch'a Yeni Bir Güncelleme Geldi
Fonksiyon:
- Telefon Olarak Çift Yönlü Konuşma
- Akıllı Çocuk Rehberine 15 Kişi Ekleme
- Güvenli Liste Oluşturma
- Mikro SimKart İle Çalışma
- Harita Üzerinden Çocuğunuzun Konumunu Takip Etme
- Saati Uzaktan Kapatma
- Acil Durumlarda S.O.S Tuşu İle Konum ve Mesaj Gönderme
- Bas-Konuş Tuşu İle Sesli Mesaj Gönderme
- Adım Sayar
- 5-12 Yaş Çocuk Kullanımına Uygun
- iOS ve Android Uyumlu
SENTAR Akıllı Çocuk Saati Kutu İçeriği
- 1 x SENTAR Akıllı Çocuk Saati
- 1 x Şarj Kablosu
- 1 x RITZY Teknik Servis Garanti Belgesi
- Kullanım Klavuzu
24-36 saat arası batarya süresi sunan bu saat, aynı zamanda basit su sıçramalarına da dayanıklı. Cihazı satın aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey herhangi bir operatörden minimum 500 SMS ve 1 GB internet barındıran herhangi bir paket içeren bir Mikro SIM kart almak olacaktır. Ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için buradan Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.