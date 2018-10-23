Çocuğunuzun güvenliğini sağlamanın yolu son günlerde bu iş için üretilen saatlerden geçiyor. SENTAR TD02 ise bu konuda yardımınıza koşacak ürün.

Çocuğunuzun güvenliği hakkında endişe duyuyorsanız tam size göre bir ürün, Teknostore'da indirime girdi. Hem çocuğunuzu sevindirecek hem de içinizi rahatlatacak SENTAR V80-TD-02, üstün özellikleriyle öne çıkıyor.

Yerleşik GPS ve Mikro SIM kart desteği sayesinde harita üzerinden takip imkanı sağlayan ve arama fonksiyonu sunan saat, önemli durumlarda konum ve acil mesaj gönderme özelliğine de sahip.

SENTAR Akıllı Çocuk Saati Özellikleri

Marka Adı: Alcatech

Alcatech Model: Telefon Özellikli Çocuk Takip Saati

Telefon Özellikli Çocuk Takip Saati Renk Seçenekleri: Sarı, Lacivert, Mavi, Pembe, Siyah

Sarı, Lacivert, Mavi, Pembe, Siyah Batarya: 400 mAh

400 mAh Şarj Süresi: 90 Dakika

90 Dakika Kullanım Süresi: 24-36 Saat

24-36 Saat Bekleme Süresi: 2 Gün

2 Gün Materyal: Silikon, Polikarbonat

Silikon, Polikarbonat Ekran: 1.22 inç LED

1.22 inç LED Ağırlık: 42 gr

Fonksiyon:

Telefon Olarak Çift Yönlü Konuşma

Akıllı Çocuk Rehberine 15 Kişi Ekleme

Güvenli Liste Oluşturma

Mikro SimKart İle Çalışma

Harita Üzerinden Çocuğunuzun Konumunu Takip Etme

Saati Uzaktan Kapatma

Acil Durumlarda S.O.S Tuşu İle Konum ve Mesaj Gönderme

Bas-Konuş Tuşu İle Sesli Mesaj Gönderme

Adım Sayar

5-12 Yaş Çocuk Kullanımına Uygun

iOS ve Android Uyumlu

SENTAR Akıllı Çocuk Saati Kutu İçeriği

1 x SENTAR Akıllı Çocuk Saati

1 x Şarj Kablosu

1 x RITZY Teknik Servis Garanti Belgesi

Kullanım Klavuzu

24-36 saat arası batarya süresi sunan bu saat, aynı zamanda basit su sıçramalarına da dayanıklı. Cihazı satın aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey herhangi bir operatörden minimum 500 SMS ve 1 GB internet barındıran herhangi bir paket içeren bir Mikro SIM kart almak olacaktır. Ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için buradan Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.