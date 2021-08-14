Çocuklarda Bulaş Riski Yetişkinlere Göre Daha Düşük

Veliler, eğitim görevlileri ve öğrenciler okulların açılıp açılmayacağını merak ederken yapılan bir çalışma, bu kişilerin içlerini rahatlatacak türden sonuçlar ortaya koydu. Çalışma kapsamında ulaşılan bilgilere göre okullarda özellikle çocuklardaki bulaş riski, öğretmenlere göre yüzde 47 daha düşük. Ayrıca bilgilere göre okullardaki bulaş riski, genel olarak evdekinden düşük.

Pandeminin köklü şekilde etkilediği sektörlerden önde gelen eğitim, birtakım riskler sebebiyle evlerden gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Bir zaman sonra aşıların yaygınlaşması ve toplumun zaman geçtikçe aşılar hakkında daha da bilinçlenmesi, diğer birçok sektörde olduğu gibi eğitimde de ne zaman normale dönüleceği konusunu gündeme getirdi.

Bu noktada toplum ikiye ayrılmış durumda. Kimileri, çocukları koronavirüse yakalanır diye tedirgin olup uzaktan eğitimi savunuyor, diğerleriyse uzaktan eğitimin verimli olmadığını söyleyerek yüz yüze eğitimi savunuyor. Şimdiyse karşımızda çocuklarının virüse yakalanmasından korkan velilerin içine su serpecek türden bir çalışma var. Çalışmaya göre özellikle çocuklar için okullar, koronavirüs bulaşma riski açısından evlerden daha güvenli.

Okulların yüz yüze eğitime geçmesi gerek:

Journal of Global Health dergisinde yayımlanan araştırmada, dünyanın farklı yerlerinden gelen 24 çalışma incelendi. Başta öğrencileri ve öğretmenleri koronavirüs bulaş riski açısından karşılaştırmayı hedefleyen araştırmayla birlikte öğrencilerde bu riskin öğretmenlere göre yüzde 47 daha düşük olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Çetiner, özellikle 10 yaş altında bulaş riskinin yetişkinlere göre daha az olduğunu belirtti. Bunun yanında okuldaki bulaş riskinin evdekine göre daha az olduğunu söyleyen Çetiner, bu noktada okulların mutlaka açılması gerektiğini söyledi. Elbette bunu yapmadan önce delta varyantı ve aşılama hızı gibi konularda gelişme gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise bulaş riskinin yaş gruplarına göre değiştiğini fakat 18 yaş altındaki grupta en çok bulaştıranların ergenler olduğunu ifade etti. Bunun sebebiyse arkadaş grupları arasındaki daha yakın sosyal iletişim ve temas olarak gösteriliyor.