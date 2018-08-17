Son aylarda dünya medyasında kendisine sık sık yer bulan, Mavi Balina benzeri Momo isimli bir oyun var. Momo, hedefleriyle WhatsApp üzerinden iletişim kuran kimliği belirsiz kişiler tarafından yönetiliyor. Çocukları ve gençleri intihara kadar sürüklediği söylenen Momo, şimdi de milyonlarca genç ve çocuğun oynadığı Minecraft'a sıçradı.

Dijital çağın en büyük getirisi olan internet ortamı, bazen çocuklara ve gençlere sokaklardan daha güvensiz bir yaşam alanı sunuyor. Son yıllarda çeşitli kaotik yapılanmalar tarafından yürütülen, şantaj yoluyla gençlerin intihar etmelerine yol açan oyunlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en popüler olanı ise ülkemizde de ölümlere neden olan Mavi Balina oyunuydu.

Geçtiğimiz aylarda, Japonya’daki bir heykel müzesinde yer alan ürkütücü bir kadın heykelini profil resmi yapıp, WhatsApp aracılığıyla insanlara ulaşan bir karakter ortaya çıktı. Bu karakter henüz gerçek kimlikleri tespit edilememiş bir grup tarafından yönetiliyor. Onunla iletişim kuranların kişisel bilgilerine erişmek için her yolu deneyen Momo, bu bilgileri kullanarak tıpkı Mavi balina gibi şantaj tehditleri savuruyor. Elbette internet ortamında yayılması için tek alternatif WhatsApp değil.

Çocukların ve gençlerin severek oynadıkları Minecraft’ın internet üzerinden oynanabilen ücretli sürümü Momo’nun yeni hedefi oldu. Minecraft’ta kişiselleştirilmiş içerikler yaratabilen programlama bilgisine sahip olan saldırganlar, oyun içinde bir virüs gibi yapılanmaya başladı. Oyunculara çeşitli komutlar verip, emirleri uygulanmadığı takdirde tehditler savuran karakterin çocuklarla iletişim kurduğunu düşünün. Momo’nun Minecraft karakterinin elinde WhatsApp logolu bir telefonla diğer oyuncuları kovaladığı da söyleniyor. Asıl amaç, hedefteki oyuncuları WhatsApp’taki tehdit trafiğine çekebilmek.

Çocuklara doğrudan zarar vermese bile kişisel verilerine ulaşabilecek bu karakter; anksiyete, depresyon ve uykusuzluk gibi sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.

Diğer iddialara göre Momo’nun olduğu Minecraft videoları YouTube’da da cirit atıyor. Yani oyunu oynamayan birisi bile bu korkunç tiyatroya videolarda şahit olabiliyor.

Arjantin’de 12 yaşındaki bir kız çocuğunun Minecraft ile ulaşan Momo yüzünden öldüğü, ölmeden önce cep telefonuna da kısa bir video kaydettiği ortaya çıktı. Memurlar henüz Momo konusunun bir şüpheden ibaret olduğunu söyleseler de dijital ortamdan kız çocuğuna ulaşan bir kişinin varlığından eminler. Momo kılığında çocuğa ulaşan kişinin 18 yaşında bir genç olduğundan şüphe ediliyor.

Çoğu ülkede ebeveynler, Momo’ya karşı ciddi şekilde uyarılmaya başlandı. Yeri gelmişken biz de çocuklarımızın dijital dünyadaki etkinliklerini sıklıkla kontrol etmek gerektiğini hatırlatalım. Eğer onların eline telefon ya da bilgisayar verip bir köşede unutursak, gerçek dünya ile ayırt edemedikleri şeyler sonlarını getirebilir.