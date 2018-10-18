Günümüz dünyasının en büyük problemlerinden birisi yabancı dil bilgisi olmuş durumda. Çocukluk yaşlarında, yabancı bir dili öğrenmek çok daha kolay. Popüler yabancı dil öğrenme platformu Cambly, ebeveynleri binlerce liralık özel dil kurslarından kurtaracak bir ürün olan Cambly Kids ile faaliyetlere başladı.

Yabancı dil öğrenmenin zorluğu herkesin gözünde büyüyen bir problem. Bundan 5 yıl önce kurulan San Francisco merkezli çevrimiçi dil öğrenme servisi Cambly, uzunca bir süredir insanların yabancı dil öğrenme ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteriyor. Yeni bir dil öğrenmek için gereken çok yüksek kurs ücretleri Cambly sayesinde yavaş yavaş tarih oluyor.

İki yıl önce Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Cambly, bir süredir İngilizce öğrenmek isteyenleri, internet üzerinden İngilizce konusunda yetkin olan, anadilleri İngilizce olan kişilerle buluşturuyor. Şirketin yeni hizmeti Cambly Kids ise aynı özgürlüğü çocuklara sunmak için faaliyetlerine başladı. Artık ebeveynlerin kontrolünde çocuklar da Cambly aracılığıyla yabancı dili kolayca öğrenebiliyor ve İngilizce pratiklerini konuşarak yapabiliyorlar.

Çocuklara özel İngilizce programı, tecrübeli hocalar, renkli ders materyalleri ve etkileşimi arttırmak amacıyla son teknolojileri kullanarak çocukların keyifli bir şekilde dil öğrenmesini sağlıyor. Aynı zamanda Cambly Kids, çocukların ebeveyn gözetiminde kalmalarına da yardımı oluyor. Çocuklar evlerinden hiç çıkmadan, özel hocalardan yabancı dil dersi almış oluyorlar.

Eğer ebeveynler isterlerse, çocuklarının aldıkları derslerin kayıtlarını tekrar izleyebiliyorlar. Dileyenler çocuklarının hocalarıyla iletişim kurup, gelişim düzeylerini takip edebiliyorlar.

Cambly’nin Türkiye Ülke Müdürü Emre Şimdi "Günümüzün global dünyasında İngilizce bilmenin okul ve kariyer başarısı gibi kişinin geleceğini etkileyen konularda önemli rol oynadığı bir gerçek. Bunun yanı sıra İngilizce öğrenmek için en ideal dönemin çocukluk dönemi olduğunu da biliyoruz. Ancak çocuklarımızın bu yaşlarda İngilizce öğrenme imkanları olmuyor. Genelde İngilizce dersine 7 yaşında başlayabiliyorlar. O da İngilizce konuşma değil, İngilizce kurallarını öğrenmek üzerine kurulu bir sistemle.” diyor.

Camly Kids ile amaçladıkları şeyin, küçük yaşta yabancı dil öğrenimi için sağlam temeller oluşturmak olduğunu söyleyen Emre Şimdi, farklı ülkelerde doğan çocuklarla Türk çocuklarının fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak istediklerini söylüyor.

3 ila 14 yaş arasındaki çocuklara özel olarak tasarlanan Cambly Kids, tüm dünya ile birlikte Türkiye için de kullanımda.

Peki çocuklar nasıl bir programla İngilizce öğreniyorlar?

Cambly yetkilileri, uluslararası İngilizce öğrenme standartlarına uygun bir program hazırladılar. Her bir ders 30 dakikalık uzunluğa sahip. Çocuklar haftada 2, 5 ya da 7 günlük sıklıklarla ders alabiliyorlar. Ayrıca program 1 yıl boyunca uygulanabiliyor, çocukların gelişimi sürekli olarak takip edilebiliyor.

İngilizce eğitmenleri, Amerika’da yaşayan eğitim uzmanları olduğu için çocuğunuzun programı kendisine özgü oluyor. Ebeveynler ders saatlerini kendileri seçebiliyorlar. Ayrıca Cambly Kids’e çocukların mobil cihazlarla olan ilişkisine sınır koymak için sadece bilgisayarlardan erişim sağlanabiliyor.

Cambly Kids’in aylık ücreti 299 TL’den başlıyor, abonelikler ilk 14 gün içerisinde iptal edilip, %100 para iadesi alınabiliyor. Daha fazla detaya ulaşmak için buraya tıklayarak Cambly Kids’in web sayfasına gidebilirsiniz.