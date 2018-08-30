NES Oyunlarında, Ekranın Görülmeyen Kısmı Ortaya Çıkarıldı

1980 ve 90 neslinin efsane konsolu Nintendo Entertainment System (kısaca NES) için dair daha önce hiç düşünülmemiş bir keşif gerçekleştirildi.

Bildiğiniz bigi NES oyunları piyasaya çıktığında 16:9 veya 16:10 gibi resim formatlarından eser dahi yoktu. O dönemin tüplü televizyonlarında çalışan oyunlar, 4:3 formatındaydı ve oyunun görsel olarak belli bir kısmı görülebiliyordu.

Hatta bu durum bilgisayarlar için çıkan özel emülatörler aracılığı ile dahi değişmedi. Sadece, bu emülatörler aracılığı ile görüntüler 16:9 formatına 'upscale' edilebiliyordu. Ancak yukarıda Super Mario Bros 3 üzerinden de görebileceğiniz üzere, geliştirilen algoritma oyunun görünmeyen kısımlarını görünür kıldı.

Bir diğer proje de Metroid üzerinden gerçekleştirilmiş. Burada oyun haritasının neredeyse tamamına yakını dahi görülebiliyor. Bir yazılım mühendisi olan Daniel Prilik tarafından geliştirilen proje ile çocukluğumuzun göz bebeği olan Super Mario Bros serisinin ilk oyununu dahi bambaşka bir gözle görebiliyorsunuz.

Siz de Daniel Prilik tarafından geliştirilen bu projeye yakından bakmak ve diğer görsellere de göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak projenin resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.