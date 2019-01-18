Çocukluk Efsanemiz Power Rangers'ın Dövüş Oyunu Geliyor

"Po-po Power Rangers!" müziğiyle bir neslin içine işlemiş Power Rangers efsanesinin dövüş oyunu geliştiriliyor.

Hem çizgi dizisiyle hem de sonraki dönemde çıkmış filmleriyle akıllarda yer eden Power Rangers'ın dövüş oyunu geliştiriliyor. nWay isimli geliştiriciden gelecek olan oyun, önümüzdeki nisan ayında piyasaya çıkacak.

Yapımcısı tarafından 'Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor' diye tanımlanan oyun, serinin 25. yılı şerefine hazırlanıyor. Klasik çizgi dizide yer alan karakterlerin ve mekanların da yerli yerinde olacağı oyunda bir de hikaye modu yer alacak.

Geçtiğimiz dönemlerde Power Rangers: Legacy Wars isimli mobil oyunla da karşımıza çıkan yapımcı nWay, oyunun uygun bir fiyatla piyasada olacağını açıkladı. Nisan ayında PS4, Xbox One ve Switch oyuncuları için 20 dolar etiketiyle satılacak olan oyun, bu yılın bir döneminde de PC oyuncularının beğenisine sunulacak.

Henüz resmi bir oynanış videosu paylaşılmayan Power Rangers: Battle for the Grid'in duyuru videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: