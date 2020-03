Bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Cod of Duty kod yarışması, 13-15 Mart'ta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde kapılarını açacak. Etkinlik, farklı amaçlar güden 4 farklı yarışmadan oluşuyor.

İlki 2018 yılında düzenlenen Code of Duty, IEEE İYTE öğrenci topluluğu tarafından gerçekleştirilen bir yazılım maratonudur. Code of Duty'nin amacı, yazılımda ilgilenen kişilere birbirleriyle mücadele etme fırsatı sunmakla birlikte Türkiye’nin her kesiminden öğrencileri ve yazılım sektörünü bir araya getirerek tanışma olanağı sağlamak.

Ülkemizde daha önce benzeri yapılmamış olan bu etkinliği diğer organizasyonlardan farklı kılan nokta, yetenekli ve yazılıma ilgili olduğu ölçüde bilgiye de sahip kişileri ortaya çıkarmayı ve de sektörün ihtiyacı olan donanımlı işgücü ile tanıştırmayı birincil hedef olarak gütmesi.

Ayrıca etkinlik, bu hedefi için tek bir alanla sınırlı kalmayıp Siber Güvenlik, Oyun Geliştirme, Algoritma ve Yapay Zeka alanlarında da donanımlı kişileri buluşturarak ulaştırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda etkinlik, dört ana kategoriden oluşuyor; IzHack, BuildUp, BrainHack ve MindIn.

BrainHack

BrainHack, yarışmacıların 36 saat içerisinde onlara verilen problemleri C, C++, Python veya Java dilleriyle çözmesini beklenen bir rekabetçi programlama yarışmasıdır.

BuildUp

BuildUp, yarışmacıların 48 saatte onlara verilen fotoğraf/video çerçevesinde oyun geliştirdikleri ve sundukları Global Game Jam (GGJ) tarzı bir yarışmadır.

IzHACK

IzHack, yarışmacıların 48 saatte onlara verilen çeşitli kategorilerde belirlenen bayrağa diğer katılımcılardan önce ulaşıp puan aldıklar CTF yarışmasıdır.

MindIn

MindIn, tüm yarışmacıların 36 saat içinde, yapay zeka ile çözülebilecek sorunları çözmek için yarıştığı bir etkinliktir.

13-15 Mart tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) IEEE Öğrenci Kolu tarafından yine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) gerçekleştirilecek olan Code of Duty hakkında daha fazla bilgi almak için codeofduty.iyte.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.