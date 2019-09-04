Code Vein’in Ücretsiz Demosu, PS4 ve Xbox One’a Geldi

Code Vein oyununun PS4, Xbox One ve bilgisayar için piyasaya çıkmasına daha birkaç hafta var. Oyunun demosu ise konsollarda ücretsiz olarak indirilip oynanılabilir durumda.

Code Vein oyununun piyasaya çıkmasına birkaç hafta daha var. Bu sürenin varlığı, oyunu oynamaya başlamak için beklememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Oyunun oynanabilir demosu ücretsiz olarak konsol kullanıcılarına sunuldu. Kendi vampirinizi yaratıp oyunuın erken erişim bölgelerinde gezinebileceğiniz ve Depths zindanının demoya özel versiyonunu görebileceğiniz oyun şu anda PS4 ve Xbox One kullanıcılarının erişimine açık.

Oyunun demo tanıtım videosu, oldukça hoş bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. İyi kurgulanmış oyunun dünyasında gerçekten de oyuncuyu içine hapseden bir atmosfer var. Code Vein, genel olarak Bandai Namco tarafından dağıtımı yapılan Dark Souls oyununu andırıyor. Oyunun çıkış tarihi ise 27 Eylül.

Demo, Code Vein’in kapalı ağ testlerini andırıyor. Daha önce şanslı bir azınlık, 30 Mayıs ile 3 Haziran arasındaki bu testlere katılma şansı bulmuştu. Temel olarak Ruined City yeraltında kendi Remnant’ınız (oyundaki karakterinizin türü) olarak hareket ediyordunuz. Demodaki zindan ile gerçek oyunda karşılaşacağımız zindanın farklı olacağı belirtiliyor.

Oyun, Dark Souls’un tadı damağında kalanlar için oyun güzel bir alternatif olacak gibi duruyor.