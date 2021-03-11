Yapay zeka, oyun, siber güvenlik ve girişimcilik konularının ele alınacağı CODIVITY 3.0 etkinliği için kayıtlar devam ediyor. İki gün sürecek etkinliğin başlangıç tarihi ise 13 Mart.

IEEE Ankara Üniversitesi Computer Society'nin düzenlediği CODIVITY 3.0 etkinliği, 13-14 Mart 2021 tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleşecek. 5’in üzerinde workshop’un gerçekleştirileceği etkinlikte 20’den fazla konuşmacı ve 3000’in üzerine katılımcı yer alacak. Yapay zeka, oyun, siber güvenlik ve girişimcilik gibi son dönemlerin en fazla tartışılan konularının ele alınacağı CODIVITY 3.0 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak isterseniz, codivity.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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