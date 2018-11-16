IEEE Ankara Üniversitesi Computer Society tarafından düzenlenecek olan CODIVITY isimli yazılım, girişimcilik ve siber güvenlik konferansı 25 Kasım 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi 50. Yıl Salonu’nda.

Roketsan ana sponsorluğunda düzenlenecek olan konferans oyun yazılımı, web geliştirme, siber güvenlik, savunma sanayi, özgür yazılım gibi alanlarda tüm öğrencilere ve geliştiricilere hitap etmektedir.

Konferansın temel amacı bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin veya yazılımla ilgilenen öğrencilerin yönelecekleri alanı bulmalarını sağlamaktır.

Popüler şirketlerin kurucuları ve çalışanları ile bir araya gelip onların tecrübelerini dinleyeceğiniz, merak ettiklerinizi sorabileceğiniz ve istediğiniz şirketin yetkililerine CV’lerinizi bırakabileceğiniz bir ortam sizleri bekliyor olacak. Gün sonunda bir workshop eğitimi verilecek ve hemen ardından sürpriz çekilişler sizleri bekliyor olacak.

Konuşmacılar ise şu şekilde;

Emin İslam Tatlı(STM)

Alper Gerçek(ASELSAN)

Kamer Kemerkaya(MORALABS)

Doruk Fişek(ÖZGÜR YAZILIM A.Ş.)

Kaan Gülten(WEBTURES)

Burak Dayıoğlu(INNOVERA-ATAR LABS)

Onur Aktaş(BTK)

Ömer Çıtak(NETSPARKER)

Workshop - Caner Köroğlu(PRISMA CSI)

Konferansa katılım ücretsizdir ve katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için; codivity.org

Etkinliğe kayıt olmak için; eventbrite.com