Coinbase Başkan Yardımcısı İşten Ayrılma Kararı Aldı

Amerika'nın kripto borsalarının lideri konumundaki Coinbase, kurumsal platform grubunun lideri Adam White'ın şirketi terk ettiğini açıkladı.

Adam White, Coinbase şirketinin beşinci çalışanıydı. 2013 yılında, kurucular halen tek bir odada çalışmakta iken ve Bitcoin henüz 200 dolar seviyelerinde iken bu şirkete katılma kararı almıştı. Coinbase'den önce ABD Hava Kuvvetleri'nde çalışmış olan Adam White, Harvard Business School'da İşletme üzerine yüksek lisans yapmıştı. En son durumda iken White, Coinbase başkan yardımcılığı ile birlikte kurumsal işler genel müdürlüğü yapmaktaydı.

White, 2018 ilkbaharından bu yana kripto para ticareti, para biriktirme hizmetleri ve bir endeks fonu da dahil olmak üzere büyük kurumsal müşterileri hedef alan farklı uygulamaları yürürlüğe koymuştu. White, şirketten ayrılışı üzerine henüz yorum yapmadı. Coinbase bu ayrılış üzerine 3 Ekim günü Instinet'in eski genel müdürü Jonathan Kellner'in borsadaki kurumsal işlerin genel müdürü olacağını duyurdu.

Coinbase, bu değişim dışında da yoğun bir değişim içinde bulunmakta. Coinbase, Charles Schwab'ın yönetim kurulu üyesi ve Chris Dodds'un ise değişim kurulu üyesi olarak aralarına katılacağını açıkladı. Eylül ayı sonlarında şirket, eski Fannie Mae Genel Danışmanı Brian Brooks'u yeni Baş Hukuk Görevlisi olarak işe aldı. Eski Amazon Web Servisleri (AWS) ve Microsoft çalışanı Tim Wagner de bu yaz mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak Coinbase'e katıldı.