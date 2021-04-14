Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan ABD merkezli Coinbase, hisse başına 250 dolarlık referans fiyatıyla Nasdaq'ta işlem görecek. 250 dolarlık referans fiyatı, şirkete 65,3 milyar dolarlık bir değerleme sağlıyor.

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, çoğunlukla teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında listelenecek. ABD merkezli şirket için hisse başına 250 dolarlık referans fiyatı belirlendi. Bu da şirkete şu an itibarıyla 65,3 milyar dolarlık bir değerleme sağlıyor.

Coinbase, ABD'de halka açılan ilk büyük kripto işletmesi olacak ve 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşırsa ülkenin en değerli 85 şirketinden biri haline gelecek. Şirketin değeri, internet sitesinde işlem gören Bitcoin ve Ethereum ile birlikte geçtiğimiz yıl bir hayli yükselmişti.

Coinbase, doğrudan listeleme ile işlem görecek:

Coinbase, geleneksel bir halka arz peşinde koşmak yerine, halka açık pazarda doğrudan listeleme yolunu seçti. Bu, Nasdaq üzerindeki ilk doğrudan listeleme olacak. Öte yandan New York Borsası'nda işlem gören beş önemli doğrudan listelemede (Spotify, Slack, Palantir, Asana ve Roblox) açılış fiyatı, ortalama olarak referans fiyatının yaklaşık yüzde 37 üzerindeydi.

Geçtiğimiz hafta ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, dönemlik gelirinin 1,8 milyar dolara çıktığını, net gelirin ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla (32 milyon dolar) 730 milyon ila 800 milyon dolara yükseldiğini açıklamıştı. Bununla birlikte borsada ilk çeyrek boyunca 335 milyar dolar değerinde ticaret hacmi oluştuğu tahmin ediliyor.

Bugünden itibaren Nasdaq'ta işlem görecek olan Coinbase hisseleri, "COIN" adı altında alınıp satılabilecek. Ayrıca COIN hisselerinin token'laştırılmış versiyonu da Binance üzerinden alınıp satılabilecek. Ancak bu hizmetin Türkiye'yi kapsamadığını belirtelim.