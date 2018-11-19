Bazı Kullanıcıların Microsoft Office 365 Hesabı Kilitleniyor

Microsoft hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) kullanabilirsiniz. Fakat bu durum bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

Pazartesi günü, çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanan Microsoft müşterilerinin Azure ve Office 365 hesapları kilitlendi. Şirket, sorunu Azure ve Office 365 durum sayfalarında doğruladı ve şu anda sorun üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Office 365, Microsoft'un kendi yazılımlarının (Word, Outlook, Excel ve PowerPoint gibi) en son sürümünü sağlayan bir abonelik sistemidir. Azure ise Microsoft'un bulut tabanlı bilişim sistemidir. Her iki uygulama da iş dünyası tarafından sıkça kullanıldığı için, bu sorun insanların çalışmalarını etkileyebilir.

İki faktörlü veya çok faktörlü kimlik doğrulaması, giriş kimlik bilgilerinize ek olarak, telefon numarası veya doğrulama kodları içeren fazladan bir güvenlik katmanı sağlar. Bu durum, kullanıcı adınızı ve şifrenizi ele geçiren kişilerin hesabınıza erişmesini zora sokar. Bu çok yararlı bir uygulama olmasına rağmen çok sık kullanılmıyor. Bazı kullanıcılar sorunun düzeldiğini ve hesaplarına eriştiklerini ifade etse de, bazıları için hala sorun devam ediyor.