8.000 beyaz yakalı çalışan ile yapılan bir araştırma, birden çok cihaz kullanımı ve bildirimlerin, insanları bunalttığını gözler önüne serdi. Pek çok kişi, her işi yapabileceği tek bir cihaza tonla para dökecek durumda.

Çinli teknoloji devi HONOR, Avrupa'da dikkat çeken bir araştırma yaptırdı. Bu araştırma, beyaz yaka personelin gün içinde maruz kaldığı bildirimler ve birden çok elektronik cihaz kullanmanın etkileri üzerineydi. Araştırma, çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.

Pek çoğunuz bilirsiniz; eğer beyaz yakalı bir çalışansanız gün içerisinde akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve kulaklık gibi ürünler arasına sıkışıp kalırsınız. İşte 8.000 çalışan ile yapılan araştıma, insanların bu durumdan ciddi anlamda bunaldıklarını gözler önüne serdi.

Ankete katılanların yarısı, tek bir cihaza daha fazla para ödemeye razı!

Yapılan araştırmaya göre ofise gidip gelirken birden çok cihaz taşımak zorunda olan beyaz yakalılar, yanlarında 4,1 kilogram ağırlıkla geziyorlar. Bunun bir fritöz gibi düşünebilirsiniz. Hâl böyle olunca beyaz yakalılar, yanlarında birden çok cihaz taşımak yerine bunların hepsini aynı anda yapabilecek yepyeni bir cihaz için bir ton para dökmeye razılar. Katılımcıların yüzde 52'si, daha az ürün taşımak uğruna daha fazla para harcayabileceklerini söyledi.

Tabii böyle bir ürün geliştirilse bile beyaz yakalılar için sorunlar bitmeyecek. Çünkü ankete katılanların yüzde 25'i, bildirim görmekten bunaldıklarını söylüyorlar. Öte yandan; katılımcıların 7'de 1'i ise gün içerisinde 30'dan fazla bildirime maruz kaldıklarını, bundan kaynaklı olarak işlerine odaklanamadıklarını ifade ediyorlar.