Canlı yayın yaparak kullanıcıların para kazanmalarını sağlayan Nonolive, oyun yayıncılığıyla ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Uygulama, yakında iyi oyun oynayan herkesin yayın yaparak para kazanmasını sağlayacak. Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

YouTube'un bünyesindeki yayıncılık platformu YouNow'un eski arayüzüne benzeyen tasarımıyla, yayın yapan tüm kullanıcılarına para kazanma imkanı sunan Nonolive, oyun yayıncılığı ile ilgili bir adım atarak kullanıcı kitlesini arttıracak.

Günümüzün en popüler oyun yayıncılık merkezi Twitch'e kıyasla daha adaletli bir gelir dağılımı planlayan Nonolive, son senedir Türkiye'de faaliyet gösteren 300 sözleşmeli yayıncıya sahip. Kitlesini geliştirmek için oyun yayıncılığı konusunda atak yapmaya hazırlanan Nonolive, ilk etapta sadece 200 oyun yayıncısı kazanmak istiyor. Ardından da popüler Twitch kanallarıyla ile yapılan görüşmelerle onlarında Nonolive üzerinden yayın yapması sağlanacak. Eğer siz de kendinizi uygun buluyor, ilk yayıncılardan birisi olmak istiyorsanız, Discord.me/nonolive kanalından Nonolive ekibine sorularınızı iletebilirsiniz.

Nonolive Türkiye ofisi olarak yayıncılar ve izleyicilerle sürekli temas halinde bulunan yapımcılar, uygulamayı istekler doğrultusunda geliştiriyor.

Peki Nonolive'deki oyun yayıncıları nasıl para kazanacaklar?

Uygulama her yayıncının belirli bir aylık yayın süresine ulaşmasını istiyor. Bu hedef yayın saati tamamlandığında Nonolive yayıncılara ödeme yapıyor. Ayrıca takipçi kazandıklarında, hedef yayın saatleri tamamlandığında bazı ek ücretler de veriliyor. Twitch'de yayın yapmaya henüz başlamış bir oyuncunun hiç kitlesinin olmadığını düşünürsek, popülerleşmesi ve para kazanabilmesi için 6 ay ila 1 yıllık süre gerekiyor.

Nonolive'in gelir modelinin, sözleşmeye dayanan yayıncılığının Twitch'e kıyasla daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Zira ödemeler konusunda son derece cüretkar davranan Nonolive, yayıncılarına belirtilen periyot aralığında 200 ila 2000 dolar ödeme yapıyor. Twitch'in 20 gün boyunca 60 saat toplam League of Legends oyuncularına, maksimum seviyede olsalar bile ödediği önerilen tutar 200 doları ancak buluyor. Twitch üzerinde bu miktara ulaşmak çoğu yayıncı için zor.

Nonolive ise oyun yayıncılarının ya da yayıncı olmak isteyenlerin iyi bir Twitch geçmişine sahip olmalarını şartını aramıyor. Eğer gerçekten iyi bir oyuncu olduğunuzu düşünüyor ve yayın yapmak istiyorsanız, yazının sonunda verdiğimiz Discord linkine tıklamanız yeterli olacak, ama önce gelin söz konusu Nonolive gelir dağılımına yakından bakalım

Nonolive 20 gün boyunca 60 saatlik yayın limitini dolduran her yayıncıya minimum 50 dolarlık ödeme yapıyor. Nonolive ile görüşmeyi yaptıktan sonra yayınlara başlayan kullanıcılar, eğer hedeflerini tamamlarlarsa para kazanmaya başlıyorlar. Yukarıda da söylediğimiz gibi bazı ekstra durumlarda ek kazanç elde etme fırsatı da sunuluyor.

Nonolive üzerinden oyun yayını yapan bir kişi eğer 60 saatlik hedefin üzerine para kazanması için iki farklı yolu var. Bu yollardan ikisi de aynı anda gerçekleşebiliyor. İlk yol, 60 saatten daha fazla yayın yapmak. Eğer yayıncı ekstra 10 saat yayın yaparsa 6 dolarlık ek ücret alıyor. Tüm ekstra yayın saatleri için önerilen ücret teklifi şöyle:

60+10 saat: +6 dolar

60+20 saat: +14 dolar

60+30 saat: +24 dolar

60+40 saat: +45 dolar

Ekstra ücret kazanmanın yayın süresini uzatmak dışında bir diğer yolu da aktif izleyici, yeni takipçiler kazanmak. Eğer yayıncı yayın yaptığı aylık dönem içerisinde ek 100 takipçi kazanırsa ek olarak 100 TL ücret alıyor. Aylık ekstra takipçi gelirleri de şu şekilde:

Aylık 100 yeni takipçi: +100 TL

Aylık 200 yeni takipçi: +220 TL

Aylık 500 yeni takipçi: +500 TL

Aylık 800 yeni takipçi: +620 TL

Aylık 1000 yeni takipçi: +750 TL

Eğer iyi bir oyuncu olduğunuzu düşünüyorsanız, Nonolive ekibi aklınıza takılan tüm soruları yanıtlamak için buradan ulaşabileceğiniz Discord kanalında sizi bekliyor olacak. Ayrıca Nonolive mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan telefonunuza indirebilirsiniz:

Şimdilik iyi eğlenceler ve iyi yayınlar :)