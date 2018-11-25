Çok Konuşulan Google Pixel 3 Lite’ın Yeni Görüntüleri Geldi

Google Pixel 3 serisinin uygun fiyatlı telefonu olarak çıkması beklenen telefondan yeni sızıntılar elimize ulaştı.

Geçtiğimiz aylarda Pixel 3 Lite ile ilgili haberleri duymuştuk. Pixel 3’ün daha ucuz ve biraz daha düşük performanslı telefonu olarak satışa sunulması düşünülen cihazın yeni fotoğrafları internete sızdırılmaya başlandı bile.

Twitter’da paylaşılan fotoğrafta Pixel 3 Lite ve Pixel 3’ün yan yana olduğunu iddia eden Rus bir blogger telefon hakında bize küçük bilgileri de verdi.

Gelecek orta segmentli telefon, 5,56 inçlik çentiksiz bir ekranı ve 18,5:9 bir en boy oranıyla gelecek gibi görünüyor. Pixel 3 Lite Snapdragon 670 ile çıkış yapması beklenirken Pixel 3’lerde kullanılan 12,2 MP’lik kamerayla geleceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Sızıntılarda Pixel 3 Lite’tan fotoğraf örnekleri bulunsa da cihazın çift lens ön kamerası olmayacağı bildiriliyor.

Şu ana kadarki tüm Pixel 3 Lite sızıntıları Rusya’dan geldi. Rusya’nın sızıntılar konusundaki tutarlılığı da göz önünde bulundurulursa haberlerin doğru olma ihtimalleri de bir hayli yüksek gibi görünüyor.

Şu an için Google’dan resmi bir açıklama yapılmış olmasa da telefon uzun zamandır konuşulduğu için yakın zamanlarda bizleri karşılayabilir.