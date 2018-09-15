Daha Sağlıklı ve Mutlu Hissetmenin 9 Püf Noktası

Modern insanın en büyük sorunlarından biri olan mutsuzluk ile baş etmenizi sağlayacak 7 püf noktayı derledik.

Her ne kadar insanların büyük bir çoğunluğu mutluluğun para ile doğru orantılı olarak arttığını söylese de gerçek mutluluk hayatın güzelliklerinin farkına varmak ve sağlıklı yaşam sürmektir. Günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde bu tür güzelliklerin farkına varmak ne kadar zor olursa olsun, bir kere geldiğimiz dünyada mutlu olmak için zaman zaman mola vermek ve huzurla etrafa bakmak gerekir. Sizler için sağlıklı ve mutlu bir insan olmanıza yardım edecek 7 püf noktasını inceliyoruz.

Daha Çok Uyuyun

Yapılan birçok araştırma gösteriyor ki yetersiz uyku bedenimizi ve hormonlarımızı etkilediği kadar sosyal hayatımızı da etkiliyor. Yetersiz uyku sonucu artan stres hormonu, bağışıklık sistemi zayıflaması ve daha birçok etken insan psikolojisinde anksiyete, depresyon ve benzeri rahatsızlıklara yol açabiliyor. Üstüne üstelik hayata bakış açımızı değiştiren bu tür rahatsızlıklar diğer insanlarla olan ilişkilerimizi de etkileyerek bizi adeta bir bataklığın içine hapsediyor.

Çözüm ise gayet basit, kaliteli bir uyku için geç saatlerde yemek yemeyi kesin, özellikle uyuma saatinize yakın saatlerde telefonlarınızdan, tabletlerinizden, bilgisayarlarınızdan, kısacası mavi ışık yayn her türlü teknolojik aletten uzak durun. Pek tabii fazla kafein almamaya da özen gösterin. Kendinize ayıracağınız vakti kısıtlasa da uyku sürenizi arttırmaya çalışın.

Bol Bol Su İçin

Erkek vücudunun %60 sudan oluşurken kadın vücudunda ise %55 oranında su bulunur; sözün özü su insan vücudunun en temel ihtiyaçlarının başında gelir. Bir insanın açlıktan ölmesi neredeyse haftalar alırken, susuzluk için bu sürenin 4-5 günü geçmesi bile neredeyse bir mucizedir. Su enerji seviyemizi belirleyen ve konsanstrasyonumuza etki eden yegane etkenlerin başında gelir. Düzenli ve yeterli miktarda su tüketmek, emin olun sağlığınıza ve psikolojinize beklediğinizden de fazla fayda sağlayacaktır.

Odanızın Düzenini Değiştirin

Gününüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz ve neredeyse bizlerin kimliği haline gelen evlerimiz, hayata bakış açımızda oldukça önemli bir yer kaplar. Kendi evinde dahi huzurlu hissedemeyen bir insan, dışarıdaki dünyaya ayak uydurmakta zorlanır. Bu yüzden zaman zaman evinizin dekoru değiştirmek ya da en azından sık sık havalandırmak ve toplu tutmak hayatınıza yeni bir renk katacaktır.

Öte yandan Çin menşeli Feng Shui gibi felsefeler düşünüldüğünde yaşam alanınızın hayatınızda ne kadar büyük bir önemli kapladığını ve bunun üstüne yazılmış yüzlerce kitap olduğunun farkına varmalısınız. Hatta imkanınız varsa zaman zaman duvarlarınızın renklerini değiştirmek hayata daha farklı bakmanıza yol açacaktır. Mavi ve Yeşil gibi renklerin insana huzur verdiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.

Evinizi Bitkilerle Doldurun

Hemen hemen her yerden kolayca ulaşabildiğimiz saksı bitkileri, hayata daha pozitif bakmanıza olanak sağlayabilir. Birçok araştırmaya göre bitkilerle donatılmış bir ev stres düzeyini azaltarak kişinin daha mutlu hissetmesine yol açıyor. Üstelik fiziksel bazda incelendiğindeyse söz konusu rengarenk çiçekler ve bitkiler evinizin havasını temizliyor.

Zaman Zaman Durup Kuş Seslerini Dinleyin

Londra King’s College Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre kuş sesleri zihnimizi dinlendirici ve huzur verici bir etkiye sahip, üstelik bu etki ortalama 4 saat boyunca yaşamlarımızda kendine yer bulabiliyor. Daha hayatın içinden bir bakış açısıyla kuş sesleriyle uyandığınız bir günü hatırlayın, büyük bir ihtimalle güne çok daha mutlu başlamış olmalısınız. Eğer bu tür bir imkanınız yoksa cep telefonlarınıza kaydettiğiniz doğa ve kuş sesleri de size bir nebze yardımcı olacaktır.

Alerjiniz Yoksa Kedi Sevin

ABD Minnesota Üniversitesi’nde yapılan 10 yıl süreli uzun bir deneye göre kedi sahibi olan ya da düzenli olarak kedi seven insanların kalp krizi riski %30 azalıyor. Kulağa çok mantıklı gelmese de söz konusu deneyin 10 yıl boyunca 4000 kişi üstünde test edildiğini belirtmek gerekiyor. Henüz bilimsel net bir açıklama bulunmasa da kedilerin sevilirken çıkardığı frekansların, insan fiziğinde ve psikolojisinde olumlu etkileri olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu başlığı tek bir hayvanla sınırlamak abes olacaktır, elinizden geldiğince tüm canlılara sevgi göstermeye özen göstermeniz sağlığınız için son derece faydalı olacaktır.

Gülemiyorsanız Bile Gıdıklanın

Gün içerisinde kahkaha atmak ya da komik olaylarla karşılaşmak psikolojiniz ve sağlınız üstünde oldukça olumlu sonuçlara sebep oluyor. Gülmek ya da esaslı bir kahkaha atmak gerginliğinizi azalttığı gibi kan akışınızı hızlandırıyor ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Eğer pek gülemeyen bir insansanız gıdıklanmak bile neredeyse aynı etkileri vücudunuzda bırakabiliyor. Bizim tavsiyemiz mutsuz hissettiğiniz her an eğlenceli müzikler ve filmler izlemeniz, sizi güldüren insanlarla vakit geçirmeniz üzerine.