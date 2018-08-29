Vivo X23, 3 Farklı Renk Seçeneğine Sahip Olacak

6 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak olan Vivo X23’e ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Göz alıcı bir tasarıma sahip olduğu görülen akıllı telefon, üç farklı renk çeşidine sahip olacak, ancak bu renkler alıştıklarımızdan biraz farklı.

Gerek teknik özellikleri, gerekse tasarımı ile bir hayli dikkat çekici bir cihaz olarak karşımıza çıkan Vivo X23, telefon dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Sahip olduğu yenilikçi tasarımıyla birlikte 6 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak olan cihaza ait yeni bir tasarım bilgisi daha geldi.

Şık bir gövdeye, kamerayı içerisine alan ufak bir çentiğe ve farklı renk seçeneklerine sahip olan cihaz; kırmızı, pembe ve mavi olmak üzere 3 renk çeşidine sahip olacak. Ancak alacalı gibi görünen renkler, tek renk cihaz bakış açısını yıkmaya kararlı görünüyor.

Gücünü Snapdragon 670 platformundan alan ve ekrana entegre parmak izi sensörü bulunan Vivo X23, dördüncü nesil bir sensör altyapısı kullanıyor. Firmanın söylemlerine göreyse bu sensör, Vivo NEX S modelinde yer alan sensöre göre daha hızlı ve işlevsel olarak çalışıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, resmi sitede yayınlanan görüntülere göre 3,5 mm kulaklık jakına sahip olacak.

Diğer yandan 19.5:9 en-boy oranına ve Full HD+ 1080p çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı düşünülen Vivo X23’ün tüm özellikleri yaklaşık bir hafta sonra netlik kazanacak. Bu noktada kısa bir süre sonra tüm sızıntı ve iddialar da açığa çıkacaktır.