Colorful iGame GeForce GTX 1060 ekran kartının GP104 grafik işlemcisiyle geleceği doğrulandı.

Nvidia GDDR5X desteğini nasıl oldu da GTX 1060 ekran kartına entegre etti dersiniz? Çoğu kişiye göre bu bir mühendislik harikası olarak gözüküyor ve yorumlanıyor. GTX 1060'ın GDDR5X teknolojisine sahip ekran kartlarına göre oldukça düşük bir fiyata sahip olması bizce, bu teoriyi zaten tek başına çürütmekte. Çünkü nasıl bir mühendislik harikası fiyatı %60 gibi bir orandan daha fazla düşürebilir ki değil mi?

Uzmanlara göre GTX 1060'ın GDDR5X teknolojisine sahip olması bir mühendislik harikası değil aksine Nvidia tarafından düzenlenmiş ufak bir kurnazlık. Nvidia'nın GTX 1080'i ele alıp; çekirdek sayılarını, çekirdeklerin frekanslarını ve genel olarak bütün özelliklerini azaltıp ortaya GTX 1060'ı çıkarması ve bunu sıfırdan tasarlanmış bir ekran kartı olarak piyasaya sürmesi bu kurnazlığın temelini oluşturuyor. GTX 1080 üzerine geliştirilen ekran kartı bu sayede GP104 GPU ile geliyor.

Bunların üstüne Nvidia, -çalışıp çalışmayacağı veyahut çalışsa da ne kadar performans sağlayacağı bilinmez- SLI bağlantılarına bile dokunmamış. Söz konusu ekran kartı; soğutma çözümü olarak üçlü fana, 2x8 pinli güç girişine ve 8+2 faz tasarımına sahip olan Colorful iGame GTX 1060 U-TOP V2.