2. COM-101 Etkinliği, 28 Şubat'ta İstanbul'da

Haberleşme sektörünün önemli isimlerini bir araya getirerek günümüz haberleşme teknolojilerinin tartışılacağı 2. COM-101 etkinliği 28 Şubat'ta. Etkinlik, haberleşme sektörüne adım atmayı düşünenler için önemli bir rehber olacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi IEEE ComSoc tarafından bu yıl 2. kez düzenlenecek olan COM-101 etkinliği, haberleşme sektöründen birbirinden önemli isimleri ağırlayarak sektörün dikkat çeken konularını masaya yatırılacak.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G’den sektöre adım atmayı düşünen herkesin fikir sahibi olması gereken haberleşme protokollerine ve hatta robotik süreç otomasyonu olarak Türkçeleştirilen RPA’ya kadar önemli konular ele alınacak.

İstanbul Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi ev sahipliğinde 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek olan 2. Com-101 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinlik hakkında bilgi almak için com101.ieeetnku.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.