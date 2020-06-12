Computex 2020, COVID-19 Nedeniyle Resmen İptal Edildi

Daha önce haziran ayından eylül ayına ertelenen Computex 2020 fuarının tamamen iptal edildiği duyuruldu. Fuar, Haziran 2021'de yapılacak. COVID-19 salgını nedeniyle bu sene çok sayıda etkinlik iptal edilmişti.

Computex'in organizatörleri, mart ayında fuarın 2020 ayağını haziran ayından eylül ayına ertelediklerini duyurmuşlardı. O dönem COVID-19'un gerçekleri, uluslararası camianın içerisine nüfuz ediyor ve fuarın ev sahipliğini yapan Tayvan'ın başkenti Taipei salgının yeni dalgasıyla boğuşuyordu. Yine mart ayında, eylül ayının sonu normale dönüş için uygun bir zaman gibi görünüyordu.

Üç ay sonra, bu hedefin fazlasıyla iyimser olduğu ortaya çıktı. Bugün, fuarın organizatörleri, Computex 2020'nin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Böylece Computex'in de bu seneyi pas geçerek MWC gibi büyük teknoloji fuarlarının izinden gittiği belli oldu. MWC de COVID-19 nedeniyle erken dönemde iptal edilen fuarlardan biriydi.

Dünyadan 43.000 kişinin katılacağı bir etkinlik olacaktı:

Yapılan basın açıklamasında alınan yaygın önlemler ve seyahat kısıtlamaları sayesinde Tayvan'ın COVID-19'u kontrol altına aldığı, ülkedeki toplam 443 doğrulanmış vakaya yalnızca 7 ölümün eşlik ettiği hatırlatıldı. Bununla birlikte yayılmaya fazlasıyla müsait olan virüsü kontrol altına almada, tüm dünyadan 43.000 ziyaretçinin ülkenin en kalabalık kentine geleceği bir etkinliğin pek de faydalı olamayacağı belirtildi.

Fuarın 1-5 Haziran 2021 tarihlerinde düzenleneceği ve önceki yılların etkinlikleriyle aynı eksende olacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra bazı çevrimiçi programların da olacağı söyleniyor. Öte yandan diğer duyuru ve etkinliklerin planlandığı gibi yapılacağı söyleniyor. Özellikle IFA, planlandığı gibi eylül ayında Berlin'de düzenlenecek ancak katılım sınırlaması getirilecek. Yanı sıra CES de ocak ayında planlandığı gibi Las Vegas'ta gerçekleştirilecek.

Çok sayıda şirket, yıllık olarak düzenlediği fuarları ve etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu. Yakın zamanda Blizzard Entertainment, her yıl gerçekleştirdiği Blizzcon etkinliğinin 2020 yılında yapılmayacağını duyurdu. Şirket, geleneksel etkinliğinin iptal edilme nedeni olarak koronavirüsü gösterdi.