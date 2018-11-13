Concorde Süpersonik Jetler, 15 Yıl Aradan Sonra Geri Dönüyor

ABD'deki yeni yasalar, süpersonik hava seyahatine yeni bir soluk getiriyor.

Hatırlamıyor olabilirsiniz fakat saatteki hızı 2.179 kilometreye çıkan ve sesten iki kat hızlı Concorde adında bir jet uçak vardı. New York'tan Londra'ya 7 saat süren uçak yolculuğu Concorde ile sadece üç buçuk saat sürdü. Fakat 2003'te başarısız olan bu proje yerini jet uçaklara bıraktı.

Fakat yeni bir havacılık girişimi Concorde uçağını geri getirmeyi planlıyor. Amerika'daki yeni yasalar, bu geri dönüşümün önünü tamamen açıyor. Daha hızlı özel jetler isteyen zengin yatırımcılar tarafından desteklenen bu girişimler, bir uçak ses bariyerini aşarken ortaya çıkan sonik patlamayı kırabilecek yeni teknolojileri test ediyor. 1973'te ABD toprakları üzerinde süpersonik jetlerin uçması yasaklandı. Ancak Ekim ayında Başkan Trump, Federal Havacılık İdaresi'nin yasağı kaldırması ve endüstriye yeni bir soluk kazandırmak için bir yasa tasarısı imzaladı.

NASA, 2023 yılında ABD şehirleri üzerinde bir X-59 QueSST prototipini test etmeyi planlıyor. Bu girişim söz konusu uçak seferi sürelerini yarı yarıya indirecek bir potansiyele sahip. Geçtiğimiz ay ise General Electric, Aerion için yeni bir süpersonik yolcu jet motoru yaratacağını duyurdu.

Ancak çevreciler, bu hızlı uçakların çevreye daha fazla kirletici karbon bırakacağından endişe ediyorlar. Önümüzdeki 10 yılda süpersonik uçmayı hedefleyen tüm girişimler düşük emisyonları kendilerine hedef alacak, ancak daha hızlı gitmek için daha fazla yakıt almak zorunda kalacaklar.