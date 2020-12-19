Contemporary Istanbul, Bu Yıl Çevrimiçi Ortamda Düzenlenecek

Onlarca sanat eserini görebileceğiniz, Türkiye'nin en önemli sanat fuarı Contemporary Istanbul, bu yıl çevrimiçi ortamda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sanat tutkunları, sergiyi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak gezebilecek.

Türkiye'nin en önemli sanat fuarı Contemporary Istanbul, her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiriyor. İstanbul'u merkezine alarak 14 yıldır şehrin gelişen sanat sahnesi, büyüyen sanat pazarı ve koleksiyoncular için bir platform oluşturuyor.

Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle ne yazık ki fiziki bir sergide ziyaretçi kabul edemeyecek olan fuar, bunun yerine katılımcıları çevrimiçi ortamda ağırlayacak. Sanat tutkunları, fuarı virtual.contemporaryistanbul.com web sitesi üzerinden gezebilecek.

15. Contemporary Istanbul, 19 Aralık'ta ön izlemeyle başlıyor:

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenecek Virtual Contemporary Istanbul, 19-20 Aralık'ta yapılacak ön izlemeyle birlikte başlayacak ve ardından 21 Aralık 2020 – 6 Ocak 2021 tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak. Fuar kapsamında 11 ülkeden 37 galeri, 550 sanatçı, 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak.

17 gün boyunca gezilebilecek çevrimiçi fuar ücretsiz olacak. Koronavirüs önlemleri nedeniyle fiziki ortamda gerçekleştirilemeyen Contemporary Istanbul'un fiziki edisyonunun ise 27 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.

Katılımcılar, sanal fuarı diledikleri gibi gezebilecek:

Bir rehber video hazırlayan Contemporary Istanbul ekibi; sanal fuarda katılımcıları nelerin beklediği, fuarın nasıl gezilebileceği ve eserler hakkında nasıl bilgi alınabileceği gibi sanal fuar hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladı.

Katılımcılar, virtual.contemporaryistanbul.com üzerinden sanal fuar alanına giriş yaptıktan sonra mouse veya touchpad yardımıyla kamera açısını değiştirebilecek, W-A-S-D ya da yön tuşlarıyla alanda gezinebilecek ve "Shift" tuşuyla daha hızlı bir şekilde hareket edebilecek. Eserlere yaklaştığınız zaman, eser künyesi otomatik olarak görüntülenecek ve eser üzerine tıkladığınızda eser ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz "Eser Bilgileri" sayfasına yönlendirileceksiniz.