Bilgisayar bileşenleri ve soğutucuları konusunda oldukça iyi işler başaran Cooler Master, bugüne kadarki en büyük sıvı soğutma sistemini tanıttı.

Cooler Master, bugüne kadar ürettiği en büyük CPU sıvı soğutma sistemini tanıttı. 360mm radyatöre sahip olan MasterLiquid ML360R adlı soğutucu, alanının en iyilerinden biri olarak dikkat çekiyor. RGB aydınlatmasıyla güzel bir görünüm sunan soğutucu, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor.

Son zamanlarda piyasaya çıkan birçok soğutucu ve diğer oyuncu ekipmanı gibi RGB aydınlatmasıyla gelen ML360R'ın hem fanlarında hem de su bloğunda bu aydınlatmalar yer alıyor. Asus, MSI ve Asrock markalı anakartlarla uyumlu olduğu Cooler Master tarafından onaylanan soğutucunun RGB aydınlatmaları, yazılımsal olarak farklı ışıklandırma seçenekleri sunabiliyor.

Işık efektlerini bir kenara bırakacak olursak MasterLiquid ML360R; çift odacıklı pompa, çift katmanlı boru, ve üç adet MasterFan MF120R ARGB 120mm fanla beraber geliyor. Son yıllarda piyasaya çıkan birçok soketi destekleyen soğutucunun fiyatı ise 160 dolar seviyelerinde. Şu anki dolar kuruna göre oldukça yüksek bir fiyata sahip olan Cooler Master MasterLiquid ML360R'ı sisteminize dahil etmek için 1000 liradan fazlasını gözden çıkarmanız gerekecek.