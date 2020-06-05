Coolpad COOL 10 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bütçe dostu akıllı telefonlarıyla tanınan Coolpad, yeni telefonu COOL 10'u Çin'deki bir lansman ile tanıttı. Akıllı telefon, orta seviye donanım özelliklerini, modern bir tasarımla birleştirerek uygun fiyata sunuyor.

Coolpad, COOL 10 adlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Orta segmentte konumlandırılan cihaz, modern tasarımı, ince-uzun ekranı, güçlü pili ve üçlü arka kamerasıyla bütçe dostu bir seçenek olarak geldi.

Coolpad COOL 10, 19:9 en boy oranına sahip olan 6.57 inç IPS LCD ekranla donatıldı. Ekrandaki su damlası çentikte 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Telefonun arka tarafında, sol üst köşede dikdörtgen oüçlü kamera modülü bulunuyor. Arka kamera, 16 megapiksel ana sensörün yanı sıra ve kullanıcılara 4x dijital zoom sunuyor.

COOL 10, MediaTek Helio P30 (MT6758), yonga setiyle birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ek depolama alanı için microSD kart desteği de bulunuyor. Telefonda USB-C ile şarj edilebilen 4.900 mAh kapasiteli büyük bir batarya yer alıyor.

Telefonun arka paneli parlak, 3D kavisli bir tasarıma sahip olan polikarbonat malzemeden üretildi. Cihazda yüz kilidinin yanı sıra yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu da bulunuyor. COOL 10, Glazed Black, Charm Blue ve Ying Beibai White olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Telefon, 165.7 x 76.6 x 9.1 mm boyutunda ve 202.8 gram ağırlığında.

Coolpad COOL 10 fiyatı

Coolpad COOL 10'un fiyatı 126 dolar olarak belirlendi. Bu da cihazın giriş seviye fiyat etiketine orta seviye özellikler sunduğu anlamına geliyor. COOL 10'un satışına 12 Haziran'da başlanması bekleniyor.

Coolpad COOL 10'un teknik özellikleri: